新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　工展會復辦今開幕

尸本港新冠肺炎疫情平穩，昨日（10日）新增4宗新冠肺炎確診個案，均為輸入。另外，日前一宗確診個案證實屬於「Omicrom變種病毒」的個案，該名患者是一名37歲男子，他在12月7日從美國抵港，在機場檢測到陽性，即本港至今共錄得五宗涉及Omicron的個案。昨初步確診少於5宗。



去年因爆第四波疫情而取消的工展會，今年復辦，展期由今日起至明年1月3日，期24日；場內設有超過830個攤位，分布於9個主題展區。在疫情下市民入場需用安心出行程式，15歲或以下兒童及青年少及65歲或以上長者可「填紙仔」取代。



▼港康碼申請五個步驟▼



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▼工展會於12月11日重返維園開鑼▼



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▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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