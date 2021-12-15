新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　北上免檢疫通關安排料日內公布

本港新冠肺炎疫情平穩，昨日（14日）新增5宗輸入個案，累計增至12,496宗，而初步確診則少於5宗。不過一名12月10日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港的50歲男病人(個案12495)，證實帶Omicron變種病毒，即香港至今共錄得八宗Omicron個案。



雖然內地也出現Omicron個案，但有專家料不會影響兩地通關計劃。政務司司長李家超昨（14日）率領政府相關政策局和部門代表，在深圳與廣東省副省長張新及內地相關部門和市政府代表舉行會議，商討落實逐步有序恢復「通關」的安排細節。據《香港01》了解，當局可能在選舉前公布通關確實日期，為社會注入正能量「沖喜」，預料有機會在冬至前後正式通關。



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