銀行圍板兩年免受破壞　地政總署7月發信促最遲除夕全拆除

反修例風波期間，有商戶被破壞，多間銀行裝設圍板，至今仍有部分未有拆下。不過，近日多間中資銀行門面「重見天日」，地政總署表示，當時考慮到社會情況，決定對不阻塞行人通道或公眾安全的圍板暫時予以容忍，今年7月向79間銀行發信，要求9月1日前移除，其後再延至12月31日，即預計明年商戶都要把圍板全部拆下。



多間銀行的圍板裝設逾兩年，分行正門被白色板重重覆蓋，部分圍板更佔着街道位置。不過，近日多間位處當時示威「重災區」的銀行分行逐漸「重見天日」，玻璃外牆再次展露於人前。

招商永隆銀行表示，由於業務發展關係，在不同分行都有大小工程進行中，並設有圍板，部分圍板拆除因工程完成，預計2022年會完成所有工程。南洋商業銀行則回覆，是按地政總署來函通知，於今年下半年開始陸續清拆相關分行的圍板。

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原定須9月1日前拆除 地政總署發信准延四個月

地政總署回覆查詢指，2019年至2020年間，部分商戶基於保安考慮在店舖外圍裝設臨時圍板，地政總署考慮當時社會情況後，決定對設於政府土地上但不會阻塞行人通道或影響公眾安全的圍板暫時予以容忍。

署方指，於今年7月向79間銀行發信，要求在9月1日前移除圍板，但因應個別銀行表示需要較多時間拆除圍板，故延長至12月31日。

換言之，明年開始所有銀行都需拆下圍板，《香港01》記者觀察到大部分銀行分行都重回玻璃門，關門後就使用捲閘，不過亦有銀行「變招」，沒有了圍板，卻加裝了鋼門，繼續維持高防護狀態。