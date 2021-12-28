網站訛稱拍賣海關充公物品作慈善用途　海關澄清：從沒經外界拍賣

香港海關早前發現有Facebook社交平台專頁，訛稱海關將扣押貨品拍賣，其中一個網站更聲稱將拍賣所得的款項用作慈善用途。

海關今日（28日）發稿澄清指，從來沒有透過任何社交平台及網站拍賣充公貨物，已要求有關社交平台營運方盡快移除相關信息及連結，並將聯絡國際刑警組織跟進事件。



海關早前發現兩個名為「Matiny」和「Yimi-shop」的Facebook社交平台專頁，分別上載帖文，並提供兩個於美國和加拿大註冊的網站，訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣。

「拍賣」走私檢獲名牌袋 原價數萬減至數百

從海關提供截圖可見，其中一個網站聲稱按香港司法流程，拍賣走私的名牌袋，原價數萬元減價至數百元，並有權威防偽鑒定證書證明，又指「所有假冒物品已全部銷毀，剩餘的正品以低價處理，同時承諾將銷售所得全部捐入兒童慈善基金」。

已要求社交平台盡快移除相關連結 將聯絡國際刑警跟進

海關表示，有關社交平台專頁發出虛假信息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》，已要求有關社交平台營運方盡快移除相關信息及連結，並將聯絡國際刑警組織跟進事件。

海關：公開拍賣只會由相關政府部門統籌

發言人重申，在完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品；如果有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣。

海關又呼籲，消費者在網上購物時必須保持警惕，應光顧信譽良好的商戶或店舖，切勿在不明和可疑網站或社交平台購買來歷不明的物品。如果對網購貨品有所懷疑，可直接向品牌持有人或有關商戶查詢，以免蒙受損失。