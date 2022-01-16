膽石迷思拆解　腹痛背痛係病徵？幾大粒才割？飲橄欖油可排膽石？

生膽石是港人常見的疾病，很多病人對生膽石都有一連串疑問，如腹痛是胃痛還是生膽石? 診斷生膽石後是否一定要做手術？坊間一些排出膽石的方法是否有效？手術是否要一併將膽石連膽割走？市民對生膽石多了解，有助出現病徵時盡快求醫，適當跟進及治療。

撰文：醫善同行醫學顧問、外科專科醫生許念忠



膽囊是一般人所指的膽，很多人以為膽汁是由膽製造，其實膽汁是由肝臟製造，膽負責儲存及加工膽汁，而膽汁是幫助消化脂肪。膽汁成份包括膽固醇、卵磷脂及膽汁鹽；當這些成份失去平衡，會形成膽石。正常情況下，膽會受人體內分泌影響，有規律地收縮，將儲存的膽汁排出來；但當受藥物影響，或會令膽「唔識郁」，膽汁長時間停留在膽內，也會容易生膽石。

正上腹抽蓄痛 反射至背部或生膽石

生膽石會引致正上腹痛，因位置與胃部接近，很多人會誤以為是胃痛。典型的痛楚是飯後感到正上腹抽蓄痛，甚至反射到背部。因膽在右上腹，若出現右上腹痛並反射至背部，可能已是膽囊發炎。

不少病人會於晚上出現痛楚，如飯後兩至三小時將要睡覺時出現正上腹痛楚，一會後痛楚消退，但半夜又會痛醒並持續數小時，睡醒後又不覺痛楚，因而容易令人忽略。生膽石引致的痛楚很隨機性，當膽收縮時，膽石有機會流到較窄的樽頸位如膽囊管，「一頂住就會痛」，但並非每次膽收縮都會將膽石推向狹窄位置，每人痛楚的頻密程度不一樣，很多病人痛一次未必會求醫。

有病徵一般需做手術割膽連石

不少病人被診斷生膽石後，都會問膽石的大小及數量。細粒的膽石較易走出膽管，可引致膽管發炎或胰臟發炎；但不代表大粒的膽石較常留在膽內，不會有問題，同樣可引起如急性膽囊發炎的併發症。其實膽石的大小及數量並非最重要，最重要是病人有沒有病徵。若病人有病徵，醫生一般會建議做手術；若沒有病徵，一般可繼續觀察，不需立即做手術。

因膽石移動很隨機性，所以病人的病情也難以預測。有病人被診斷生膽石時，因膽石已「塞住」膽囊管導致持續痛楚，要立即做手術；也曾有病人之前一日診斷生膽石，因沒有病徵而只需繼續觀察，但翌日出現急性膽囊發炎要立即做手術。

飲蘋果汁橄欖油排出膽石沒科學根據

若病人要做手術割膽石，也要一併割膽，否則膽石會繼續在膽內形成。而無膽一般對健康沒大影響，肝臟依然會製造膽汁；但部份病人因腸胃未適應到新狀況，手術後初期較易肚屙。不少病人都問，手術後是否要戒口；若病人有肚屙，可留意進食什麼食物後易肚屙，減少進食該類食物。

坊間有不少偏方，如指飲蘋果汁、蘋果醋、檸檬汁或橄欖油可以將膽石排出體外，但西醫上沒有科學根據。市民胡亂採用偏方，可能會令病情惡化。若市民感到不適，應盡快求醫；若醫生建議做手術，應遵從醫生建議，以免延醫導致併發症。

減肥過急令膽固醇分泌失調易生膽石

要預防生膽石，需保持健康飲食。減肥人士要注意，減肥切勿過急，如一周內體重下降3磅或以上，可令膽固醇分泌失調，容易生膽石。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

