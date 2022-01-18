最新｜嘉隆苑嘉昇閣、美孚新邨第三期、映灣園第1座　封區檢測

新冠肺炎變種病毒株Omicron及Delta夾擊，昨日（17日）新增7宗確診個案，其中，銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，事件可能涉及動物傳播。漁護署今（18日）表示，在店內共抽125個動物樣本化驗，11個樣本初陽。

同時，今增18宗確診，11宗屬本地感染，創第五波發以來新高。其中兩宗個涉及美孚地利亞修女學校學生，而該校今日再有一名學生初步確診，與兩名確診個案一同考試，疑現班房傳播，所有考試學生要檢疫。

至於一名巴基斯坦確診婦一傳九群組，當局懷疑其所住的大坑東邨東滿樓出現垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察後，建議衞生防護中心應先要求東滿樓1至11樓的14室單位人士撤離。



【19:00】因檢疫酒店海景絲麗酒店爆交叉感染，完成檢疫才發現確診的巴裔女婦女，引爆另一條社區傳播鏈，群組亦引爆學校內傳播。一名於美孚地利亞修女學校就讀的學生初步確診，居於東涌映灣園第一座，政府晚上七時宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上七起限制在東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第1座指明「受限區域」內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（19日）上午約六時三十分完成此行動。

此外，由於一名北角學之園幼稚園女教師初步確診，未知感染源頭，政府晚上七時宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上七起限制其居所在美孚新邨第三期百老滙街72-74號指明「受限區域」內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（19日）上午約七時完成此行動。

【18:30】銅鑼灣寵物店Little Boss內倉鼠樣本驗出對病毒呈陽性，除有女店員染Delta外，再有一名曾訪該店顧客染疫，女患者67歲，住田灣海旁道嘉隆苑A座嘉昇閣。政府宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午六時三十分起限制在香港仔田灣海傍道33號嘉隆苑嘉昇閣（A座）指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（19日）上午約六時三十分完成此行動。

交倉鼠非法例要求 自願交鼠無賠償 要簽棄養書日後生死無權過問

【18:29】銅鑼灣寵物店有倉鼠驗出帶有新冠病毒，政府迅速下達「殺鼠令」，並呼籲去年12月22日或之後在香港寵物店買倉鼠的市民，應將倉鼠交到漁護署作人道處理。

漁護署提供熱線供市民查詢「交鼠」安排，《香港01》記者以寵物鼠主人身分致電，接聽職員稱，寵物鼠主人要由明早9時起，親身到位於沙田的新界南動物管理中心交倉鼠，並要簽署棄養同意書。對方強調，政府不設賠償，而主人日後亦不能再過問倉鼠情況。

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【17:57】對於政府宣布撲殺倉鼠，袁國勇認同做法及形容政府果斷、明智，因倉鼠不會立即病發，頭十天會放很多病毒，雖未清楚是否倉鼠傳人，但不可能每日檢測過千隻倉鼠：「隻隻倉鼠都係咁放病毒出嚟，係唔掂嘅。」

【17:50】袁國勇表示，東滿樓垂直傳播風險真係存在，因在有確診人士的614室會不時聞到臭味，但是否有煙囪效應需拿樣本檢測，由於欠時間逐層視察及化驗，因此建議防護中心應先要求1至11樓14室單位人士撤離。

北角學之園女教師初步確診



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【17:46】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在視察大坑東邨東滿樓後指，透過強檢發現兩單位有人確診，第一位是42歲女子，CT值約34、35，另一人是3歲女童，1月16日曾發燒，CT值32、33，三名同住家人暫時陰性，由於同一座向有兩個單位有初確診，所以邀請政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察。

01消息｜BA.2傳播力驚人 繼巴裔婦1傳9 今午急症室再現2個案

【17:26】Omicron新變種「BA.2亞型」殺入本港社區，油麻地香港海景絲麗酒店檢疫人士出現交叉傳染，巴裔婦檢疫後返回社區，四日後揭染病，九名親友今日確診。是本港首現的Omicron「BA.2亞型」變種病毒傳播鏈，病毒更有可能已傳播至患者居所的東滿樓的樓上住戶，以及其中一名患者同場考試的同學，亦有機會傳播給學校所在大廈美孚新邨3期百老匯街74號的樓上住戶。消息指，今午有兩名患者到公院的急症室求診後，檢測呈初步陽性，且源頭未明，病毒基因屬Omicron「BA.2亞型」，懷疑屬巴裔婦群組再擴大，顯示「BA.2亞型」有機會在社區造成爆發。

【16:30】漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗稱，基因排序要愈多愈好，才能確認倉鼠傳人或是其他感染源頭。被問到為何未確認鼠傳人就殺倉鼠？薛漢宗指，現時已有倉鼠初步陽性，故不論是否人傳鼠，倉鼠都可以傳動物、傳鼠，或傳人，強調署方不想殺鼠，但要為市民安全著想，無得選擇。

【16:15】由於出現確診個案，教育局宣布本周末（22日）灣仔區（12學校網）位於軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）的統一派位中心，將更改至軒尼詩道官立小學（香港灣仔譚臣道169號），並以收集箱收集「選擇學校表格」。其餘統一派位中心不受影響。

第五波疫情｜北角學之園幼稚園女教師初確診 疑本地感染源頭未明

【16:08】今日有超過10宗初步確診個案，包括一名26歲女幼稚園老師，源頭未有。患者住於美孚新邨3期，為北角學之園幼稚園(君豪峰)老師，1月5日最後上班，1月16日發燒，翌日求診醫生，在白田檢測中心檢測證初確。她1月16日去過尖沙咀 donki。

▼1.15大坑東邨東滿樓圍封檢測▼



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海景絲麗酒店交叉感染引爆傳播鏈 美孚地利亞修女學校三學生染疫

【16:02】今增18宗確診，11宗屬本地感染，創第五波發以來新高。其中兩宗個涉及美孚地利亞修女學校學生，而該校今日再有一名學生初步確診，與兩名確診個案一同考試，疑現班房傳播，所有考試學生要檢疫。

▼1.17大埔太和邨居和樓圍封檢測▼



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銅鑼灣Little Boss倉鼠及大埔貨倉驗出陽性 政府決殺2000小動物

【15:58】漁護署表示將採取預防措施，首先，會檢取銅鑼灣little boss和位於大埔倉所有動物，再進一步測試，所有動物人道處理，而全港所有供賣倉鼠寵物店停業，倉鼠會作人道處理。漁護署稱，全港有34間可賣倉鼠的寵物店，涉1000倉鼠，估計須處理數字約2000隻，包括倉鼠和細小動物。

▼寵物店Little Boss全線14店停業▼



【15:50】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱不排除動物傳人可能，正聯絡銅鑼灣寵物店Little Boss買倉鼠顧客檢疫，初步約有300宗交易。

寵物店Little Boss店員及顧客確診 1.7起曾光顧150人須檢疫

【15:44】食物及衞生局局長陳肇始稱，銅鑼灣寵物店Little Boss內倉鼠樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱，除店Little Boss有女店員染Delta外，再有一名曾訪該店顧客染疫，女患者67歲，住田灣海旁道嘉隆苑A座嘉昇閣，其女於1月4日曾在Little Boss買倉鼠，1月8日再曾到店，曾與染疫女店員有交談。

【13:30】銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，消息稱，政府在檢測涉事寵物店動物時，在多個店內倉鼠樣本驗出Delta病毒。食物及衞生局局長陳肇始、漁農自然護理署署長梁肇輝、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君等，下午3時30分將交代有關個案最新調查進展及疫情最新情況。

疫情｜涉巴裔婦群組2學生初確診 美孚地利亞修女學校停面授14日

【13:10】位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診，他們最後上學日期為1月14日。校方宣布，學校會暫停面授14日，明日起（19日）至31日轉為網課，考試延後至下月14日後舉行。另外校方今日安排清潔及消毒校園。消息指，兩學生涉43歲巴基斯坦籍婦人群組。

消息：銅鑼灣Little Boss多個倉鼠樣本帶Delta 港曾現首例人傳狗

【12:30】銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，該店至今午12時許未見開門營業。最新消息稱，政府在檢測涉事寵物店動物時，在多個店內倉鼠樣本驗出Delta病毒。

LITTLE BOSS旺角分店無開門 有寵物店稱抵港寵物鼠至少檢疫14天

【12:15】銅鑼灣Little Boss寵物店售貨員染上Delta變種病毒，《香港01》記者今日（18日）上午到旺角通菜街Little Boss分店視察，至中午十二時許、即網上列明的營業時間，亦未見有職員開門。有其他寵物店指，從外國進口寵物鼠多透過船運來港，以龍貓為例，來港後須至少14天隔離檢疫，確保健康無問題方會出售。

▼旺角有寵物店從外國進口寵物鼠等寵物▼



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【10:47】銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，事件可能涉及動物傳播。消息稱，當局檢測涉事寵物店動物時，驗出病毒，暫未能確診是否涉人傳動物或動物傳人，但動物傳成調查重點。行政長官林鄭月娥早上表示，已敦促食衞局及漁護署在今日稍後時間內交代有關個案的進展。

【10:00】行政長官林鄭月娥早上表示，最新有寵物店店員染Delta，因事件可能涉及動物傳播，涉事寵物店有多間分店，故已敦促食衞局及漁護署在今日稍後時間內交代有關個案的進展。

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



+ 2

【07:00】政府宣布已完大埔太和邨居和樓及長沙灣元州街450-464號寶華閣強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1.17長沙灣寶華閣圍封檢測▼



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▼1月17日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜四所學校等7處上榜 染疫小五女生灣仔童心補習社學習

【00:01】新冠肺炎疫情肆虐。食物及衞生局昨晚（17日 )發出強制檢測公告，有7處被列入強制檢測公告，其中涉及4所中小學，包括北角蘇浙公學、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）、美孚地利亞修女紀念學校（百老匯），以及深水埗李鄭屋官立小學。另外，確診的小五女生曾到過灣仔駱克道「童心補習社」補習，該處亦需強檢，名單也包括麥當勞銅鑼灣道國泰大廈分店。

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫 離開竹篙灣▼



+ 7

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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▼1.16港大教授袁國勇調查海景絲麗酒店內部傳播▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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昨日總覽：新冠肺炎．1.17｜望月樓群組國泰兩空少被捕 大埔患者檢測不確定

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Omicron｜長沙灣寶華閣四人被巴基斯坦婦傳染 男戶主當外賣員

太和邨居和樓住戶檢測呈初步陽性 覆檢結果不確定 大廈封區檢測

北角蘇淅公學、軒尼詩道銅鑼灣官立小學學生確診 屬國泰空姐群組

寵物店女店員染Delta 最接近巴基斯坦基因 正調查是否動物傳人

珠海香洲區停回港易及來港易 周二起珠海經港珠澳大橋抵港要檢疫

通關｜港珠澳大橋穿梭巴士港珠線 周二起雙向停運至另行通知

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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