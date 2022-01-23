最新｜一隻市民交出倉鼠證帶病毒　另有10個寵物店倉鼠樣本呈陽性

本港昨日(22日)新增26宗確診，3宗個案源頭不明，初步確診逾100宗，葵涌邨的染疫人數增至105人，行政長官林鄭月娥形容該邨染疫人數「幾何式爆發」。消息指，正實施禁足令要求居民強制檢測5日的逸葵樓，在強檢中再發現多至少10宗初步確診個案，至於被延長檢測的映葵樓及另外4座圍封強檢樓宇，暫亦共有至少6宗初陽個案。



除逸葵樓及映葵樓外，當局昨晚亦會在芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓進行圍封行動，但毋須禁足5日。而葵涌邨餘下另外10座大廈，則會列入強制檢測名單，鄰近的葵馥苑兩座警察宿舍亦同樣須檢測。



【13：15 】漁護署公布一隻市民交出的倉鼠對病毒測試呈陽性反應。漁護署指，由一月十七日至二十二日期間，共抽取1,793個動物樣本測試，當中包括市民交出倉鼠，以及在全港所有可售賣倉鼠的寵物店和一個位於大埔的倉庫內所檢取的倉鼠和細小動物。所有測試已經完成，結果顯示，在113個抽取自市民交出倉鼠的樣本中，有兩個抽取自同一隻在一月十九日收到的倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。漁護署已經將有關結果通報衞生署衞生防護中心作跟進，該署再次強烈呼籲市民盡快將去年十二月二十二日或之後於本地寵物店購買的倉鼠交予該署作人道處理。

另外，漁護署日前從I Love Rabbit集團旗下位於銅鑼灣的Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中，共計有七個抽取自七隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。而從上述集團位於銅鑼灣的另一間寵物店所採集的49個倉鼠樣本中，則有兩個抽取自兩隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。至於在該集團位於大埔的貨倉內抽取的511個動物樣本中，同樣有一個倉鼠樣本對病毒測試呈陽性反應。漁護署亦已將上述結果通報衞生防護中心作跟進。

林鄭出席記者會不戴口罩 袁國勇「打孖上」：社會領袖應以身作則

【13：10 】特首林鄭月娥周六會見記者時仍選擇除下口罩。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇在無綫節目《講清講楚》表示，無論是專家或社會領袖有需要以身作則，讓所有市民明白Omicron病毒傳播能力好強，以把第五波疫情盡快壓制下來。日前袁國勇提倡如有需要可戴兩個口罩，他出席節目時亦親身示範如何「打孖上」。

疫苗｜家長帶幼童打科興 對滅活疫苗有信心：有抗體快復課追進度

【13：00 】政府早前宣布，5至11歲兒童本月21日起可以接種科興疫苗。油麻地官涌疫苗接種中心今早（23日）有家長帶幼童打針，他們均認為科興的滅活技術歷史悠久，對此更有信心，希望子女接種後可以有抗體，盡復課學習，追回學習進度。

【10：55 】政府昨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），昨日下午八時起限制在葵涌指明「受限區域」、即葵涌邨曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約九時四十五分完成「受限區域」內旭葵樓的強制檢測行動，並正在旭葵樓內進行執法行動，確認旭葵樓內的人士已接受強制檢測。截至今日凌晨一時，約1 820名旭葵樓居民和訪客接受檢測，其中發現一宗初步陽性檢測個案。

【10：20 】消息指，葵涌邨被圍封檢測或禁足強檢的6座樓宇，至今新增16宗初陽個案，當中正實施第三日禁足令的逸葵樓，有逾10宗個案。

海關1月22日大麻二酚產品案件記者會



記者去海關記招變被檢測者 專家拆解風險取決初陽關員毒量｜疫情

【10：15 】海關表示，一名海關關員初步確診。他於1月20日曾到一家連鎖店貨倉參與調查一宗大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件，其間與一名貨倉職員有接觸。海關於昨晚（22日）知悉該名貨倉職員確診，而該名關員亦因身體不適而到醫院求醫，並於今早（23日）初步確診。該名關員於昨日曾出席海關案件記者會，過去十四日沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴外科口罩。他最後一日上班日為一月二十二日。他目前已入院接受治療，情況穩定。

【10：00 】消息指，正實施禁足令第三日的葵涌邨逸葵樓，在強檢中再發現多至少10宗初步確診個案

1月22日 映葵樓居民要禁足5天



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封區｜勞工界提醒索證明書申領病假 與飲食業同倡投疫基金支援

【09：50 】特首林鄭月娥昨（22日）預告社交距離措施在年初四（2月4日）大幅放寬機會微。有飲食業表示，自政府最新收緊社交距離措施以來，估算飲食業損失約40億元生意額，擔心業界出現結業潮，尤其是主要做宴會生意的大型食肆，促請政府下月公布的財政預算案推出新一輪保就業計劃。

葵涌邨兩幢大廈居民被封區禁足五日，勞工界立法會議員周小松提醒，因被圍封而未能工作的市民，完成檢疫後可向衛生署索取病假證明書，然後透過僱主向保險公司申請病假津貼，取回8成薪金，也呼籲僱主與員工同舟共濟。

抗疫兩年｜料Omicron未來如流感 孔繁毅：已經見到隧道尾有曙光

【08：00 】新冠疫情期間，各醫療範疇的專家成為新聞之中熟悉的面孔。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅，並非第一次面對世紀疫症。回想起沙士爆發期間，整個社會氣氛緊張，醫院仿如死城，但偏偏作為醫生，他需要每日在病房接觸病人。沙士經驗令他醉心臨床研究，在新冠疫情初期已得知干擾素及蛋白酶抑制劑等藥物對新冠病情有很大幫助，及早用藥亦令病人康復進度更快、更佳。雖然現時Omicron成為主流病毒，巴裔婦人觸發的社區傳播鏈迅速擴散。但孔繁毅表示，事例引證到病毒周期去到最後，病毒會傳播力高，但致命或重症比率低；未來新冠病毒有機會如流感，在冬季流行，市民或需要每年接種一劑流感疫苗及一劑新冠疫苗，而隨第二代疫苗面世，會更有效針對Omicron變種病毒。他鼓勵市民現階段要繼續堅守防疫措施：「我相信我哋堅持多一段時間，已經見到曙光，相信已走到疫情尾段，見到隧道尾，走出隧道。」

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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資料截至1月19日晚上7時

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



昨日總覽：

馬會取消六合彩新春金多寶 但會如常攪珠 下周三起關所有投注站

葵涌邨映葵樓突禁足不提供晚餐 收工居民買餸回家：準備坐幾日

01消息｜葵涌全區強檢方案 政府高層研究中 不檢或罰款

葵涌邨逾40清潔工送檢 垃圾冇人倒 逸葵樓禁足首日垃圾山封𨋢門

林鄭：映葵樓今禁足5日惟晚飯難安排 同邨10座、葵馥苑警宿強檢

▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼



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▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

