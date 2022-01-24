調查︰去年市場招聘回暖增長逾七成　疫下企業數碼轉型IT人最搶手

去年本港疫情一度放緩，政府推出電子消費券刺激經濟，市道明顯逐步回暖。招聘求職平台JobsDB今（24日），公布最新的招聘數據。結果發現2021年，整體市場招聘數字，按年錄得73%增長，更超越疫情前的水平。



當中以「資訊科技」的工種最受企業歡迎，招聘數目連續兩年最高，包括UI/UX設計師、數據科學家等。JobsDB認為，疫情令市民減少外出，加速金融服務業數碼轉型，對數碼科技人才的需求亦大增，尤其以虛擬銀行的招聘升幅最為顯著。



▼疫情下經濟重創，招聘會人頭湧湧▼



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2021年招聘數字超越疫前2019年

本地招聘市場早於去年第四季已經提前出現「小陽春」，並有望於農曆新年後變得更加活躍。根據最新招聘廣告數字，2021年整體市場招聘數字，按年錄得73%增長，超越2019年疫情前的水平。招聘需求最高的3大工種分別為「資訊科技」、「企業銷售及業務發展」及「銀行／金融」，分別比2020年上升35%、55%及36%。

事實上，根據 JobsDB 招聘廣告數字，資訊科技相關工種的招聘數字，已連續兩年成為所有工種中最高。其中UI/UX設計師佔86%、數據科學家佔79%、移動/無線通訊佔47%，按年升幅最為顯著。

金融機構對IT人才需求大增 虛擬銀行升幅逾五成

疫情爆發初期，不少市民減少外出。JobsDB指，客戶行為及消費模式已徹底改變，加速銀行及金融服務業數碼轉型的步伐，更推動虛擬銀行、電子支付等金融科技發展，因此金融機構對數碼科技人才的需求亦大增。當中，虛擬銀行的招聘廣告數字，比去年同期上升58%。

JobsDB 香港區營運總監Bill Lee認為，為更具彈性應對市場環境的急劇轉變，金融機構除了傳統金融服務、風險管理的工種外，應用程式、網絡架構及軟件相關人才，將變得更加搶手。

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料農曆新年後招聘市場更活躍

此外，隨著邁進後疫情時代，更多企業願意投放資源開拓業務，開始增聘更多企業銷售及業務發展的人才，當中不少企業積極開發創新的發展方案，如運用AI及大數據等，以開拓新客源，預期企業銷售及業務發展工種將更受歡迎。而零售、物流等行業，亦須招攬更多元人才，開設網購平台、發展電子商貿等。

Bill Lee認為，市場憧憬農曆新年過後，招聘及就業市場會更加活躍，估計擁有相關經驗及資歷的打工仔將更有優勢。他亦提醒，打工仔須時刻保持個人競爭力，從各方面裝備好自己。建議求職者多留意市場即時招聘情況，採取更積極的態度尋求突破，以把握轉工良機。