滙豐、恒生、渣打、中銀農曆新年後調整營業時期　有分行周六停開

疫情持續，本港四間銀行於今日（26日）公布，農曆新年後的周六分行營業時間安排，其中，中國銀行（香港）及渣打銀行部份分行將於農曆新年後的三個星期六暫停營業，即為2月5日、12日及19日。



另外，匯豐銀行及恒生銀行由2月5日起，大部份分行均會在逢星期六暫停服務至另行通知。



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中國銀行（香港）表示，因應防疫工作需要，除部份分行的特別安排外，將於農曆新年後的三個星期六暫停營業，即2月5 日、12日及19日。分行於星期一至星期五的營業時間將維持為上午9 時至下午4 時，而存支票機於星期一至五的截數時間將維持為下午4 時，如支票於截數時間後存入，將於下一個結算日處理。

中銀客戶可透過本行24 小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。另外，銀行亦已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓客戶保持適當的距離及縮短在分行逗留的時間，以及會密切關注香港疫情發展，因應情況採取適當的措施。

另外，渣打銀行指，農曆新年後的連續三個星期六，同樣為2月5日、12日及19日，大部份分行、優先理財中心及優先私人理財中心將暫停營業；而中環德輔道中、旺角、元朗開心廣場等各區共6間分行將會維持正常服務。

周六維持服務的中銀分行如下



港島區

太古城分行 太古城智星閣P1025 - 1026

銅鑼灣分行 銅鑼灣軒尼詩道505號電業城地下 B、C、D 舖及 1 至 3 樓

香港仔分行 香港仔湖北街25號

九龍區

旺角分行 旺角彌敦道589號

九龍廣場分行 青山道485號九龍廣場1號

觀塘廣場分行 觀塘開源道68號觀塘廣場G1

新界區

馬鞍山廣場分行 馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

大埔分行 大埔墟寶鄉街 68-70 號

荃灣青山道分行 荃灣青山公路荃灣段 201-207 號新青大廈地下及一樓

東港城分行 將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E 號元朗分行 元朗青山公路 102-108 號

屯門市廣場分行 屯門市廣場第二期商場2號大埔分行 大埔墟寶鄉街 68-70 號

元朗分行 元朗青山公路 102-108 號

周六維持服務的渣打分行如下



港島區：

德輔道中分行 香港中環德輔道中 4-4A 號渣打銀行大廈地下G1號舖及1樓

九龍區：

旺角分行 九龍旺角彌敦道617-623號地下B舖及1樓至4樓

觀塘分行 九龍觀塘觀塘道414號地下及1樓

新界區：

沙田廣場分行 新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場地下8 -16A號舖

眾安街分行 新界荃灣眾安街 2-8 號周合成大廈地下6及8號舖

元朗分行 新界元朗青山公路-元朗段123號開心廣場地下G4-G6號舖及1樓101、108-110號舖

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匯豐、恒生逢周六大部份分行均會暫停服務

匯豐銀行及恒生銀行會自2月5日起，逢周六大部份分行均會暫停服務，直至另行通知，其中，匯豐銀行中環總行、旺角、荃灣分行及卓越理財中心等合共9間分行及卓越理財中心則會維持正常服務。而恒生銀行除了中環總行、九龍總行、元朗教育路等各區並9間分行，其他分利及港鐵站辦事處將逢星期六暫停營業，直至另行通知。

周六維持服務的滙豐分行如下



港島區

香港總行 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈3，5-6樓及地庫

太古城中心分行及卓越理財中心 太古城中心第1期065號舖

香港仔卓越理財中心 香港仔中心第4期地下1號舖

九龍區

觀塘分行及卓越理財中心 觀塘開源道71號王子大廈1-3樓及地下

旺角分行及卓越理財中心 旺角彌敦道673號1樓、高層地下及地庫

新界區

沙田廣場分行及卓越理財中心 新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖

荃灣分行及卓越理財中心 新界荃灣青山公路210號富華中心1樓 4A， 4B（A-C）， 5及6號舖及2樓A舖

屯門市廣場分行及卓越理財中心 屯門市廣場第二期高層地下1號舖

元朗分行及卓越理財中心 新界元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈1-2樓，地下及地庫

周六維持服務的恒生分行如下



港島區：

中環總行、香港仔中心分行、北角分行、

九龍區：

九龍總行、開源道分行、黃埔新邨分行、青山道分行、

新界區：

眾安街分行、元朗（教育路）分行

另外，中銀香港指，昨日（25日）獲悉油麻地分行一名員工初步確診，負責在大堂協助處理一般客戶查詢及分梳工作，期間有戴好口罩。中銀指，該分行於昨日起已暫停營業，直至另行通知，會徹底清潔及消毒有關分行。