元朗4條小巴線3月6日起停辦　營運商指疫情過去都難轉虧為盈

運輸署向元朗區議會提交文件透露，新界專線小巴第 77號路線組合，即77、77P、77A，以及77B，將於3月6日起停止營辦。文件透露，營辦商於去年8月表示，由於長期虧損，決定終止相關路線，署方曾挽留對方繼續提供服務，但營辦商認為乘客傾向使用其它巴士替代路線來往目的地，即使疫情過去，都見不到將來會有重大改變足以令其營運轉虧為盈，最終決定不再經營該組路線。



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77號路線組合由偉文發展旗下均億投資有限公司營辦，運輸署向元朗區議會交通及運輸委員會提交文件，指來往天水圍及落馬洲新田公共交通交匯處的77線（包括早上服務的77P）、來往天水圍北及博愛醫院的77A，以及來往天水圍市中心及新元朗中心的77B等路線，將於3月6日起暫停服務。該營辦商亦會退出通宵路線79S的營運。

文件透露，77、77P線自港鐵落馬洲站啟用以來，以及多條巴士線經過新田後，乘客量持續下跌，2019年的每日客量約為1,700人次，較2007年大跌81%，往新田及天水圍方向的平均載客率分別只有約四成及三成。

79S線方面，自開辦以來乘客量持續偏低，2019年每日平均乘客總人數不足720人，平均載客率只有不足五成，而且隨著落馬洲管制站的旅客檢查服務因疫情暫停，該線而停止服務。不過由於該線屬於聯營，其服務日後會由另一營辦商繼續提供。

至於77A及77B線，兩者都會來往博愛醫院，不過乘客普遍乘坐其他公共交通，以致兩條路線的乘客量一直處於甚低水平，2019年每日平均乘客人數約為 1,100人，77A及77B號線往博愛醫院及天水圍方向的平均載客率，分別只有約四成及六成。

運輸署指，一直關注77號線路線組合營辦商的營運狀況，營辦商經考慮後於2021年8月通知該署，由於面對長期虧損，決定終止該路線組合的營運，署方曾與營辦商商討，嘗試挽留繼續提供服務，但營辦商再三考慮後表示，現時乘客傾向使用其它巴士替代路線來往目的地，即使疫情過去，亦見不到將來會有重大改變足，可以轉虧為盈，故最終決定不再經營該組路線。

港鐵同意加強港鐵巴士第K74號線（天瑞至凹頭（循環線））的服務，以提升天水圍來往博愛醫院的公共交通服務（區議會文件）

運輸署表示，現時有其他交通工具代替上述小巴線；另外，港鐵同意加強港鐵巴士第K74號線（天瑞至凹頭（循環線））的服務，以提升天水圍來往博愛醫院的公共交通服務，當中包括延長其路線至天水圍市中心、繞經博愛醫院正門，並提升服務時間，提升至星期一至六全日服務。

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