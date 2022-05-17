慕光英文書院中二推飛行課程　教航空天文宇宙觀星　兼有模擬駕駛

觀塘直資中學慕光英文書院於中二引入全新的創新科技科「SPACE M」恆常飛行課程，重點教學內容包括航空、天文、宇宙探秘、觀星辨位、太陽觀測、觀察深空天體及銀河系等。為配合有關主題，校方運用優質教育基金約60萬元，新建了航空教學室「問天閣」，學生可了解小型飛機的起飛速度、探討襟翼對起飛降落時升力的影響，以及到模擬駕駛器一嘗實際操作。



校方表示，「SPACE M」飛行課程的兩大主題建構包括「離地教室」及「太空探索」，學生透過校內裝置的專業天文望遠鏡，可在校園觀看日蝕、月蝕、木星與土星。慕光英文書院首席副校長張永豐期望，透過相關課程和學習機會以擴闊學生的視野、訓練思考，讓學生可於初中階段開始認識生涯規劃，體驗飛行的專業，有助他們日後在航空界發展；同時亦希望透過新課程，培養學生發現困難和解決困難的能力，運用科學知識改變世界，並能運用創意，改變世界航空業的發展願景。

置有小型飛機模型介紹飛行原理

「離地教室」利用新增航空教學室「問天閣」內各類飛行器模型，介紹飛行發展史、飛機的結構、指示燈及各組件的作用，並置有「737慕光民航機」及小型飛機模型。教室介紹了飛機的飛行原理「伯努利定律」，利用風洞模型解說飛行原理，並以熱氣球及飛艇的飛行原理作解釋。

校方表示，學生可透過自行進行不同的實驗，了解小型飛機的起飛速度、探討襟翼對起飛降落時升力的影響，以及到模擬駕駛器一嘗實際操作，包括起飛前的準備工作、起飛及降落，了解每個按鈕的作用及檢查步驟的用意等。為加強創作或創意元素，校方特別設有「紙飛機比賽」。

太空探索包括觀察深空天體及銀河系

校本設計的「SPACE M」飛行課程，老師會就飛行可能發生的任何突發情況，向學生提出開放式問題，引發思考及訓練其解難能力：如起飛跑道太短，飛機不夠速度起飛準備跌落懸崖，分析起飛失敗的原因；學生又可思考如何改良飛機設計，使其可克服這個困難。

至於太空探索的教學內容，包括宇宙探秘的意義、探討太空殖民地的可能性、學習觀星辨位、觀察深空天體及銀河系、認識衛星軌道的原理等；課程亦會涵蓋內地現時衛星發展、北斗導航系統、太空安全、私隱問題、太空垃圾、內地考察交流等。慕光英文書院創新科技教育總監區達江表示，未來會繼續豐富校本的航空及天文課程，如加入天文攝影、研究深空天體拍攝、食品科學等，並將內容滲入跨學科或跨單元領域。