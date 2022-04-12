7.7億元公帑助鄉村鋪光纖上網惟只到村口　六戶另夾兩萬元駁入屋

立法會今（12日）召開特別財委會，有議員關注港府年前耗資7.7億元公帑，協助偏遠鄉村鋪設光纖網絡進度，又指資助計劃僅將光纖鋪至村口，有村民反映六伙住戶須共花兩萬元，始能成功將光纖拉入屋，享用寬頻上網，憂慮公帑未用得其所。

商經局回覆指，現時已於39條鄉村完成鋪設光纖，料今年底將合共有124條鄉村、即佔總體逾半完成鋪設至村口。雖然受疫情影響，但有信心可趕及進度。官員又提到，由於涉及地權問題，故光纖未必可「入到村」，另已要求中標的承建商須作承諾，以市價提供服務。



立法會財務委員會在2018年批准以7.7億元撥款，擴展光纖網絡覆蓋至偏遠鄉村的村口。（資料圖片）

立法會財務委員會在2018年，批准以7.7億元，擴展光纖網絡覆蓋至偏遠鄉村的村口。本身是打鼓嶺區鄉事委員會主席的議員陳月明，關注拓展鄉郊電訊服務時間表，她指，不少鄉郊以打鼓嶺為例，大部份範圍沒有電話訊號，追問有關撥款是否涵蓋電話訊號塔或發射站建設。

葛珮帆也指，有關計劃斥資逾7億元，惟光纖只鋪至村口，居民須自行與電訊商協議將光纖拉入屋。她曾接獲個案指，有鄉村村屋合共六戶共花兩萬多元，始成功接駁光纖入屋，憂慮港府花費龐大，但未能用得其所。

料需數年時間才可完成235條鄉村光纖鋪設工作

商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文指，根據時間表，要235條鄉郊全覆蓋前後需時數年，現時已於39條鄉村完成鋪設光纖，料今年底將合共有124條鄉村、即佔總體逾半完成鋪設至村口。

梁續說，因涉及工程，以及離島涉及設海底電纜，故工程需時。雖然疫情致工程稍見延誤，但有信心可追到進度。他又表示，撥款不包括發射塔，即流動寬頻不在涵蓋範圍內，但如有需要，通訊辦會積極跟進個案。

梁卓文(左)表示，雖然疫情致稍見延誤，但有信心可追到進度，料今年底將合共有124條鄉村、即佔總體逾半完成鋪設光纖至村口。（立法會財委會截圖）

39條村完成鋪設光纖 75%可光纖入屋

梁卓文表示，目前完成鋪設光纖的鄉村中，可直達家居已佔75%，但因涉及地權問題，故未必可「入到村」，倘可解決此問題，相信可大為改善。至於價格方面，局方已要求中標的承建商作承諾，以市價提供服務，另須開放光纖網絡至少一半容量，予其他固網商免費使用，並規定價格與市區用戶相近，相信在有競爭情況下，可造成收費壓力，令其接近市價。

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