卵巢癌死亡率高易復發　組織促納安全網助應付昂貴藥物開支

下月8日除了是母親節，同樣是世界卵巢癌日。香港醫護聯盟與卵巢癌關愛組今日（26日）公布一項調查結果，發現受訪的卵巢癌女性中有近五成半人曾經復發，更有七成人因藥物昂貴而考慮放棄繼續治療。為增加患者對治療的希望及信心，組織促請政府資助患者接受維持治療的鏢靶藥物，以減輕病人負擔。



死亡率為婦科癌首位 八成五康服者出現復發

卵巢癌位列本港女性常見癌症第六位，死亡率更是婦科癌症的首位。根據資料顯示，死亡年齡中位數是所有患癌女性中最年輕，僅62歲，加上復發率高及病徵不明顯，八成五的患者在治療後會出現復發情況，令治療難度提升。

婦科腫瘤科專科謝嘉瑜醫生表示，卵巢癌被稱為「沉默的殺手」，因為卵巢位於盆腔內，無法直接觀察，加上早期症狀不明顯，包括肚脹、腹部不適及小便頻密等，令到大多數患者確診時已屬晚期，增加了治療難度。

手術及化療雖然是卵巢癌主要的治療方法，惟卵巢癌容易復發，所以手術後要維持治療，以延遲復發時間。謝嘉瑜表示，傳統的標靶藥物血管新生抑制劑，需要靜脈注射，會引起不適，而現時已有另一類鏢靶藥物PARP蛋白抑制劑，因為是採用口服方式，患者可以在家服用，則較為方便。不過，現時維持治療藥物屬自費藥物，每月約需三至五萬元，昂貴的醫藥費令不少患者卻步。

約七成人因藥物昂貴考慮放棄治療

香港醫護聯盟註冊社工兼卵巢癌關愛組代表黃敏兒表示，早前邀請到21名患卵巢癌的人士接受電話訪問，其中六成七人患有第三至四期卵巢癌，五成五患者曾復發，其中一位受訪者更復發過三次。她表示，由於相關藥物昂貴，有九成五患者表示擔心沒有足夠金錢支付藥費，更有約七成患者表示可能因自費藥物開支而考慮放棄治療。

黃敏兒認為，大部份患者沒有固定收入，即使有社區藥房或慈善基金資助，但亦有名額限制，更要通過入息審查；參與調查的所有受訪者均認為，政府應為復發性卵巢癌病人提供藥物援助，例如由撒瑪利亞基金或關愛基金資助有經濟需要的病人用藥。她促請政府盡快將有效用和受國際認可的維持治療鏢靶藥物納入藥物名冊，舒緩患者的心理及經濟壓力。

兩年醫藥費達50萬 有患者曾想過借錢買藥

39歲的黎女士於2016年確診第四期卵巢癌，她表示，一開始只感到胃部不適，體重下降，後來經診斷後才知道患上卵巢癌，更已擴散到腹腔及肺的外圍。她回憶當時感到十分徬徨，家人也很心痛和難受，最害怕沒有時間與丈夫及三歲的女兒相處，幸好於2017年4月完成所有手術及化療治療後基本上康復。

不過，她指約一年半後癌症復發，當時醫生告訴她有口服鏢靶藥物，可減低復發風險，惟兩年藥費達50萬元。曾經想過借錢買藥，但又不想為家庭增加經濟壓力，幸好得到慈善基金資助，服藥至今差不多三年，病情控制得不錯。她認為鏢靶藥物有助控制病情，希望政府能把藥物納入安全網，協助其他有需要的人。