第五波疫情緩和，社交距離措施鬆綁，相信大家都與家人共渡了一個快樂的母親節和佛誕假期長週末。目前我們還未能大聲說第五波疫情已過去，我們整個醫管局團隊亦沒有半點鬆懈，反而開始把握這段時間總結經驗，希望在疫情反彈或第六波的來臨前做好準備。

撰文：醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



在此我也把握機會向我們團隊的上上下下致以衷心的謝意。多謝同事們在過去幾個月，同心合力、無分彼此地攜手渡過了最艱難的時光。全靠我們這些熱心的同事，各自都願意在不同崗位多行一步，縱然工作壓力巨大，但為了病人都無懼挑戰、不眠不休。大家到稍為可以喘一口氣的時候才發現，原來已經捱過了幾個月。我們捱過了最艱難的日子，但亦彰顯了我們最專業的一面。

第五波疫情下醫護人員面對巨大工作壓力。

心裏面懷著救治病人的一團火固然是最重要，然而我們也要總結經驗，在迎接下次挑戰之前，檢視我們的規劃及應變方法。究竟醫管局如何在極短時間，應付人數倍增的確診病人？

最近聽過「零前置時間（zero lead time）」的說法，大家做質素管理的都會明白，「zero lead time」在流程設計上是沒有可能的，所謂「zero lead time」，相信就是把各環節都預先準備好，並且把不同的情景（scenario）都包括在計劃當中，甚至作出演練，務求在「人、機、物、法、環」每一個環節，都能做到有效調動和運作。緊急應變講求四個「C」：溝通（communication）、協調（coordination）、掌控（control）及指揮（command）。醫管局有約九萬員工、七個醫院聯網、 各數十間專科門診及普通科門診，架構和管理不簡單，如何能夠在疫情湧至時發揮好四個「C」，務求達至「zero lead time」，需要更精密仔細地執行，才能盡善盡美。

雖然個案減少但醫管局團隊沒有半點鬆懈。

第五波疫情，我們加強了醫院的承載能力，撥出超過11,000張、約佔公立醫院一半的普通科病床用作接收新冠病人，亦設立了定點醫院，「集中病人、集中治療、集中專家、集中資源」，以達致「減死亡、減重症、減感染」的目標。但在疫情高峰初期，曾經有病人及長者需要在戶外等候急症室服務，可見我們還是做得未到位。我們一定要認真檢討，希望大家把這一波疫情汲取到的寶貴經驗，用新思維、新方法去完善現有系統，在各自的崗位制定預案，隨時迎接新挑戰。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

