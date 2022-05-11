隨時迎接新挑戰

撰文：01醫務所
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第五波疫情緩和，社交距離措施鬆綁，相信大家都與家人共渡了一個快樂的母親節和佛誕假期長週末。目前我們還未能大聲說第五波疫情已過去，我們整個醫管局團隊亦沒有半點鬆懈，反而開始把握這段時間總結經驗，希望在疫情反彈或第六波的來臨前做好準備。
撰文：醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生

在此我也把握機會向我們團隊的上上下下致以衷心的謝意。多謝同事們在過去幾個月，同心合力、無分彼此地攜手渡過了最艱難的時光。全靠我們這些熱心的同事，各自都願意在不同崗位多行一步，縱然工作壓力巨大，但為了病人都無懼挑戰、不眠不休。大家到稍為可以喘一口氣的時候才發現，原來已經捱過了幾個月。我們捱過了最艱難的日子，但亦彰顯了我們最專業的一面。

第五波疫情下醫護人員面對巨大工作壓力。

心裏面懷著救治病人的一團火固然是最重要，然而我們也要總結經驗，在迎接下次挑戰之前，檢視我們的規劃及應變方法。究竟醫管局如何在極短時間，應付人數倍增的確診病人？

最近聽過「零前置時間（zero lead time）」的說法，大家做質素管理的都會明白，「zero lead time」在流程設計上是沒有可能的，所謂「zero lead time」，相信就是把各環節都預先準備好，並且把不同的情景（scenario）都包括在計劃當中，甚至作出演練，務求在「人、機、物、法、環」每一個環節，都能做到有效調動和運作。緊急應變講求四個「C」：溝通（communication）、協調（coordination）、掌控（control）及指揮（command）。醫管局有約九萬員工、七個醫院聯網、 各數十間專科門診及普通科門診，架構和管理不簡單，如何能夠在疫情湧至時發揮好四個「C」，務求達至「zero lead time」，需要更精密仔細地執行，才能盡善盡美。

雖然個案減少但醫管局團隊沒有半點鬆懈。

第五波疫情，我們加強了醫院的承載能力，撥出超過11,000張、約佔公立醫院一半的普通科病床用作接收新冠病人，亦設立了定點醫院，「集中病人、集中治療、集中專家、集中資源」，以達致「減死亡、減重症、減感染」的目標。但在疫情高峰初期，曾經有病人及長者需要在戶外等候急症室服務，可見我們還是做得未到位。我們一定要認真檢討，希望大家把這一波疫情汲取到的寶貴經驗，用新思維、新方法去完善現有系統，在各自的崗位制定預案，隨時迎接新挑戰。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

從歷史去看疫情有危便有機中西醫協作攜手戰疫情向護士致敬錢從何來　往何去？
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