青年備註兩年訪問逾200青年　借新一代角度去了解社會的變遷

由青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的MWYO青年辦公室，自2020年6月開始出版《青年備註》雙月刊，每期訪問約20名16至36歲的青少年，以社會角度紀錄香港年輕一代對不同議題的觀點及看法，以幫助大眾更了解他們，同時借新一代角度去了解社會的變遷。



《青年備註》邁向出版兩周年，至今訪問超過200名青少年。研究員之一陳宇謙分享兩年編寫及訪問的經歷，兩年中與年輕人討論了不少社會議題，包括移民潮、疫情等。訪問及編寫《青年備註》令他對時下年輕人有更深入了解，發現他們其實比想像中成熟，適應力亦很強，能在逆境中求存。



參考美國《褐⽪書》概念 以訪談方式記錄青年感受

《青年備註》雙月刊自2020年6月開始出版，每期訪問約20名青少年，當中包括中學生、大學生及在職青年等，從身心健康、教育、就業和財務及公民參與多個角度，了解時下青少年面對社會大小議題的看法及感受。

陳宇謙表示，一般的研究只着重於量化數據，但往往忽略了背後的故事，不會深入探討受訪者作出該選擇的原因，所以MWYO參考美國聯邦儲備局俗稱《褐⽪書》（Beige Book）的概念，《褐⽪書》依靠訪談的方式，去了解地區的經濟狀況及變化，而《青年備註》是以社會角度出發，記錄青年的不同看法和感受，為數據提供背景內容，從青少年角度去了解社會的變遷。

訪問欲移民青年 揭有人不惜假結婚離港 有人改變計劃

陳提到，編寫《青年備註》時接觸到不同階層的年輕人，當中有不少令他印象深刻的故事，例如上年移民潮，他發現不少年輕人為了改變現況都不介意去承受風險，不少受訪青少年均表示希望可離港發展，甚至有受訪者表示不惜假結婚亦希望可換取到離開香港的機會。

六個月過去，《青年備註》再嘗試聯絡那些受訪者，發現部份受訪者仍留在香港，有人表示始終不捨得香港的人和事，「覺得香港仲有好多好珍貴嘅嘢」，經考慮後決定留在香港繼續升學，先充實自己，待將來有機會才離開。

陳宇謙認為正正證明了香港年輕一代很懂得把握機會的特質，即使事態發展不似預期都不會選擇「躺平」，反而會把握機會充實自己。

陳宇謙認為時下的年輕人其實比大眾想像中更要成熟，不只顧自己，亦會關心身邊的人。（馬煒傑攝）

指年輕人比想像中成熟 工作要「有意義，要幫到人」

陳宇謙認為現在的年輕人在面對逆境的時候，即使無能力去改變，適應亦很強，特別是近年不論社會氣氛還是疫情，生活都並不容易，但香港的年輕人會改變生活方式，去適應困境。例如在疫情底下，健身室及運動場所得都不可使用，即使在街上做運動又受到防疫及社交距離限制，處處不便之下，不少受訪的年輕人就選擇學習如何在家中做運動，保持運動的習慣，在疫情下保持健康生活。

而經過兩年與不同年輕人交流，陳宇謙坦言亦逐漸影響到他，會去思考以往的觀念是否唯一的出路，「到底係咪仲合時宜？」。當中他最深印象的是青輕人對工作的態度，以往普遍會追求一份有穩定收入的工作，「可以準時出糧」，但近年多了不少人講起「Slash」這一個概念，不需要穩定的工作，反而追求自由度，甚至工作上要「有意義，要幫到人」，令陳宇謙認為時下的年輕人其實比大眾想像中更要成熟，不只顧自己，亦會關心身邊的人。