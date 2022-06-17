回歸25周年｜政府駐成都辦搞展覽、音樂會：讓四川民眾了解香港
撰文：韋景全
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尚有十多日便是香港回歸25周年大日子，香港政府駐成都經濟貿易辦事處今日（17日）公布將於下半年在成都市舉辦多項活動，包括大型展覽、文藝表演、音樂會、美食節等，稱要「全方位增進四川民眾對香港的了解」，鼓勵民眾踴躍參與，共同慶祝。駐成都辦設立了網上25周年活動平台，方便民眾了解慶祝活動的資料，相關信息亦通過駐成都辦微信平台發放。
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駐成都辦表示，將在服務範圍內的六個省市舉辦「香港回歸祖國二十五周年——砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」巡回展，成都將是首發站，由7月11日至9月18日在成都博物館舉辦，為期約兩月。展覽以圖文並茂的形式展示香港25年以來的成就和發展，以及與內地包括四川省的合作，宣傳和推廣香港，增進四川民眾對香港的認識和了解。該辦表示，1997年7月1日出生的參觀者會獲得一份特別禮物，每天數量有限，先到先得。
國家「十四五」規劃提出支持香港發展中外文化藝術交流中心，駐成都辦計劃於7月推出電影音樂會，名為「飲歌——香港電影音樂會」，通過電影片段展示與交響樂團音樂演奏的方式，呈現內地觀眾熟悉與經典的香港電影片段與音樂，如《笑傲江湖》主題曲《滄海一聲笑》、電影《倩女幽魂》主題曲《倩女幽魂》等經典片段及曲目。
駐成都辦在9月將參加第19屆中國西部國際博覽會（西博會），於主會場設立展位，以圖文並茂及視頻互動的形式，介紹香港在國家發展大局中扮演的重要角色及橋梁作用，而今年特別適逢為香港特區成立25周年，駐成都辦將在西博會介紹香港回歸祖國以來的主要成就和發展。
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