反修例三周年｜警方拘捕10278人　檢控率27%　1194人定罪

今日6月9日是2019年反修例風波三周年，根據警方數字，至今共拘捕10,278人，年齡最輕只有11歲，當中2,850人被控，佔被捕人27.7%，其中765人被控暴動罪。



警方指有1,194人已被定罪，55人獲撤控，351人無罪釋放。投訴警察課共收到 1,949 宗投訴個案。



本港2019年爆發反修例風波。（資料圖片 / 張浩維攝）

被捕者年齡介乎11歲至87歲 男女比例7:3

由2019年6月9日至2022年4月30日，警方於各區示威活動中共拘捕10,278人（7,537名男子、2,741名女子），年齡介乎11歲至87歲。涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

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2866人受司法程序 351人無罪釋放

警方已檢控2,850人，涉嫌參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。當中被控暴動罪的有約765人。

截至2022年4月30日，2,866人已經或正在司法程序處理的人士當中，其中1,502人須承擔法律後果（包括1,194人被定罪、298人須簽保守行為、6人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序））、55人獲撤銷控罪、351人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中。另外有25人經警司警誡後被釋放。

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投訴警察課接獲1949宗投訴

截至今年4月30日，投訴警察課共收到 1,949 宗與自2019年6月9日起的大型公眾活動有關的投訴警察個案，當中 618 宗為須匯報投訴，1,331 宗為須知會投訴，指控包括「疏忽職守」、「行為不當」、沒有禮貌」等。