滙豐手機APP又死機　一度無法登入　有用戶網頁版亦未能連上

滙豐銀行網上理財APP續本周日（5日）出現故障後，今日（9日）又「死機」，手機APP一度無法登入，僅顯示「目前無法連線至網上理財服務」，網頁版顯示「無法連上這個網站」。



滙豐回覆《香港01》查詢表示，留意到有部分客戶在今天下午使用數碼銀行服務時，有短暫時間出現間歇性登入問題或服務延誤。現時服務已恢復正常。



滙豐銀行手機APP今日（9日）又「死機」，下午4時許開始，一度無法登入，顯示「目前無法連線至網上理財服務」，網頁版更顯示「無法連上這個網站」，至下午5時許開始復正常。

滙豐回覆《香港01》查詢表示，留意到有部分客戶在今天下午使用數碼銀行服務時，有短暫時間出現間歇性登入問題或服務延誤，服務已恢復正常，強調今次情況與周日（5日）不同。

滙豐及恒生網上理財APP周日曾發生故障

滙豐及恒生網上理財APP及櫃員機本周日（5日）中午前出現故障，手機理財APP及網上理財無法辦理理財服務，顯示「交易指示已被中斷，現正進行系統維修」，其後甚至無法登入。而位於葵興港鐵站的恒生銀行櫃員機顯示「暫停服務」及「港幣提款服務暫停」。

滙豐銀行手機APP一度無法登入。（讀者提供圖片）