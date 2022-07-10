炎夏狂沖「凍水涼」心臟負荷驟增　陽虛人士少沖為妙

天氣炎熱，不少人會沖凍水涼降溫，求一時舒爽。但你或許不知，高溫下用凍水沐浴，可以「越沖越熱」。凍水涼亦非人人適合，有心血管疾病、免疫系統毛病等人忌沖凍水；中醫角度來說，經常四肢冰冷的陽虛體質人士亦要避免，還有幾種以下常見情況同為大忌。

撰文：醫善同行醫學顧問、彭偉明中醫師



夏天本是人體陽氣最旺盛季節，但不少上班一族的日常，由乘車、公司、餐廳午膳至夜間睡眠，均長吹冷氣，陽氣受損形成陽虛體質。陽虛者身體要用更多能量禦寒，致機能減弱，手腳易冰冷、畏寒、常脾胃不適者均為陽虛表現，以女性居多。醫護人員、輪更制工作者因作息欠規律、免疫系統不佳，亦常見陽虛體質。陽虛甚至可影響脾胃功能，出現「陽轉及陰」，致氣血不足。

不少人以為沖凍水涼可強身健體，但對陽虛的人來說，其實得不償失，因為身體接觸大量凍水，陽氣流失得更快。事實上，這樣做有可能加劇皮膚敏感，甚至誘發濕疹、暗瘡、鼻敏感等。除了陽虛體質，心血管功能較差者亦不宜沖凍水涼，因為身體在高溫時被凍水「照頭淋」，突然的溫差可令血管在短時間內收縮，增加心臟負荷，嚴重者可有生命危險。同理，劇烈運動後心跳快，大量凍水亦會刺激心臟，適得其反。

以下這幾種情況亦最好不要沖凍水涼：

1)飲酒後：這時身體偏寒，陽氣減弱，再沖凍水涼會「虛上加虛」。

2)用餐後：這時身體能量主要集中在消化系統，外在防禦不足，凍水會將能量分散在皮膚，影響脾胃運化。

3)發燒時：此時切勿以大量凍水降溫，中醫角度認為「甘溫除大熱」，以溫水洗澡反有利散熱。

從保健、養生角度出發，市民一年四季都不宜沖凍水涼，其實最有效的降溫方法，是以貼近人體體溫的水溫洗澡，夏天最佳水溫是攝氏35至37度，最為舒適，洗澡時間控制在10分鐘左右為佳。若真要堅持沖凍水涼，最好由下至上，先洗腳再洗身，減低心臟負荷。不少人習慣先洗面，然後直接以凍水淋心口或背部大椎位置降溫，此乃大忌，會加劇陽氣流失。

如欲改善陽氣，早上或黃昏可曬太陽15分鐘，主要曬頸後大椎位置，以提升陽氣吸收。即使夏天亦不應常吃生冷食物、凍飲及長吹冷氣，早餐不宜進食沙律。長坐冷氣房的上班族日間以薑茶或溫水暖身，可改善陽虛。

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