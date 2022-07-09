偕兒子街頭睹暴力事件　39歲碩士爸爸變新紮師兄：想保護每個市民

「有心唔怕遲」 是警務處招募警員的其中一個宣傳系列，這句話給予了39歲、擁會計學碩士的林浩賢投考警隊信心，今日（9日）正式在學堂結業，成為一名督察。曾從事會計工作，在美國南加州大學會計學碩士畢業，林浩賢回流返港後曾開設資訊科技公司，並擔任輔警督察。他稱2019年社會動盪之際，與當時3歲的長子外出期間，見到暴力事件，擔心保護不到家庭安全，決定投考警隊：「唔只想保護我家庭，仲想保護香港每個市民。」另一名優秀結業學員李均男指，父母及胞姊均為紀律部隊成員，自幼視當警員的父親為榜樣，香港大學理學士畢業的他因而放棄文員工作，投身警隊，



督察班「施禮榮盾」、「榮譽警棍」及警務處處長學業成績優異證書得主林浩賢（左）及學員班「薛富盃」、銀笛及警務處處長學業成績優異證書結業得主李均男（右）。（何瑞芬攝）

警察學院今日舉行結業會操，共31名督察及83名警員結業「出更」。督察班中，林浩賢集「施禮榮盾」、「榮譽警棍」及警務處處長學業成績優異證書，「三料」加身結業。他今年39歲，2006年獲美國南加州大學會計學碩士，曾任會計，因家人回流返港，並成為一間IT公司董事，亦擔任輔警督察一職。

19年修例風波睹不少衝突畫面 投身警隊保護家人與市民

39歲「高齡」加入警隊，意味住其警隊生涯最多只有短短21年。林解釋毅然轉換跑道的原因，指因2019年社會事件，眼見不少衝突發生，曾與當時只有3歲的長子落街，目睹暴力事件，擔心未能保護家庭成員安全，因而感觸想成為警員。

有心唔怕遲招募廣告增信心 任輔警處理家庭糾紛案印象深

年屆「事業要穩定」的年齡，他說家人初時不理解其轉跑道的原因，但他指任輔警時曾處理一宗家庭糾紛案，當時看到有小朋友十分驚慌，幸而最終成功保護小朋友免受傷，感到快樂及成功感，萌生轉職警隊的念頭：「唔止想保護我家庭，仲想保護香港每個市民。」他又稱當時見到警隊「有心唔怕遲」的招募廣告，遂提交申請。

林浩賢稱曾與長子落街目擊暴力事件，因而感觸想成為警員。（何瑞芬攝）

作為三子女之父 寄語年輕人多方思考

林表示，受訓期間有感體能訓練最辛苦，而未來希望用自己曾從事會計及IT行業的經歷帶到警隊，例如近年網騙及電騙倡獗，希望可在該方面大展拳腳。現時已為三名子女父親的他，笑言其中一個小朋友正正在其受訓其間出生，寄語一眾年輕人，凡事應多方面思考，吸收多方面資訊，並提醒青少年「犯法係會受到懲罰。」

獲頒「薛富盃」 港大畢業生視警父為榜樣

榮獲「薛富盃」、銀笛及警務處處長學業成績優異證書結業的警員李均男，於2019年獲港大理學士學位，其後從事文員工作。他表示，一家四口之中，三人均是紀律部隊成員，其父親及胞姊是警務人員，母親為懲教人員，自小受家庭薰陶，亦視父親為榜樣，「佢好自律、好有紀律。」

李均男稱全家均為紀律部隊成員。（何瑞芬攝）

19年眼見父親及胞姊工作勞累 冀當警員分憂

他表示，2019年社會事件期間，見到父親及胞姊辛勤維持治安，「見到佢地好攰，甚至幾日都返唔到屋企」，亦想出一分力，又有感文員工種單調，警隊則有不同崗位選擇，故聽取家人意見後亦投考警隊。他指對查案有興趣，希望未來能加入刑偵隊伍，為社會分憂。

警察學院結業禮全面採用中式步操 「新紮師兄」稱自豪

對於今次結業是警隊首次全面使用中式步操，在輔警時已有英式步操經驗的林浩賢表示，一開始感變化大，但認為演練中式步操時，有多一份國家歸屬感，升旗禮時更為感動及自豪，並認為中式步操「易學難精」；李均男則認為香港屬中國一部份，由英式轉中式屬時代變遷，步操時更能感到自豪，為自己能參與今次步操感到光榮。

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