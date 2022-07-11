車頭最多放兩手機料最快年末或明年初實施　正研禁行車時觸碰螢幕

港府建議立法規定司機駕駛時，最多只可使用兩部流動通訊設備。快測結果呈陽性、正接受隔離的運輸署署長羅淑佩今（11日）在接受電台電話訪問時表示，料最快今年末或明年初實施，並提到的士業界普遍支持立法建議，認為兩部已足以應付日常運作，包括「接單」及以導航查看路線。



羅淑佩又以近日網上流傳有司機擺放大型平板電腦在車頭為例，指若設備顯示屏過大，會影響行車安全，遂有需要一併限制尺寸。她並提到，將同時研究是否應限制司機於行車時觸碰螢幕，只能聲控相關設備。



運輸署署長羅淑佩表示，建議立法規定司機駕駛時，最多只可使用兩部流動通訊設備。（余俊亮攝)

運輸署署長羅淑佩於電台即目《在晴朗的一天出發》上說，欣慰的士業界普遍支持立法建議，認為可以用其中一部裝置「接單」，另一部就以「GPS」導航查看路線，又指的士駕駛筆試包括地方路線題，署方對司機有合理期望，他們應該有基本路線知識，懂得前往大部份道路，導航應只屬輔助，而非主力。 她又提到，署方已考慮有司機或同時使用兩個手機程式接客，「呢樣我哋都有照顧到。」

駁斥車頭手機數量與行車安全並不掛勾說法

被問到有司機認為車頭手機數量與行車安全並不掛勾，羅淑佩則反駁指，司機可嘗試進行民意調查，「問每一個上車乘客，如果我（車頭）有兩部電話，會唔會安全過有七部電話，如果佢哋話無問題，你返嚟同我講。」

署方建議，每部設備的顯示屏，對角長度不可大於18厘米，即是大約7吋，以確保不影響或阻礙行車視線。她以近日網上流傳有司機擺放大型平板電腦在車頭為例，「呢個算唔算一部啊咁？呢個就解釋咗我哋點解要限尺寸喇。畀一個10寸有多嘅都當一部，咁兩部都遮住曬啦，搭的士你會唔會想個司機前面有個ipad 遮住你？或者你坐朋友私家車，你想唔想兩個ipad前面阻住曬，你都唔想。」

稱在諮詢過程中發現司機不抗拒立法

羅淑佩又提到，不少司機在諮詢過程中提出建議，盼可一併限制駕駛人士只准聲控設備，不可觸碰螢幕，反映司機並不抗拒立法，而且著重安全。她相信，聲控設備在技術上並不困難，倘獲業界和立法會支持，而程式供應商又認為切實可行，運輸署會提出相關立法建議，「知市場上有啲App（手機程式）係做得到，事實上科技都唔係咁難。」

政府又提出，立法規管踏單車人士必須佩戴頭盔。羅淑佩指，明白或令市民感不便，但近年單車意外趨多，前年有446人在單車意外中受重傷或身亡，意外主因是單車失控，當中9成人沒有戴頭盔，在17名死者中，有16人頭部均嚴重受傷，「每次有意外時，大家都問運輸署，點解你唔要佢哋戴頭盔，點解要讓呢啲意外發生。」

運輸署稍後將就單車頭盔標準制訂指引

她強調，立法不只針對送外賣人士，指單車徑、馬路、單車公園和遊樂場，均有機會發生致命單車意外。 羅淑佩指，運輸署稍後將制訂指引，說明單車頭盔的標準，但強調不會只提供昂貴而且難買的指定款式，「單車運動員同我哋講乜嘢頭盔都好過無頭盔，醫生都同意。」

她亦期望，出租單車的業界，日後能提供出租頭盔的服務。至於室內單車運動或花式單車等，署方將研究會否納入豁免戴頭盔的範圍，而小朋友於公園平台駕駛四輪車方面，同需納入研究。

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