名店卡地亞被指要員工簽新約改薪酬及佣金制　勞工處：須僱員同意

國際名店卡地亞（Cartier）被指要求員工簽新合約，減底薪及更改佣金制度。勞工處回覆指，留意到有關事件，並已提醒僱主，如無可避免要考慮更改僱傭合約條款，須事先要取得僱員同意。受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。

卡地亞（香港）回覆指，一直設有既定機制按市場情況及公司策略檢視員工的薪酬組合，以確保品牌的競爭力。而今次零售員工薪酬組合的更新是公司全球的舉措，並非只在香港進行。卡地亞指，相關更新會於8月1日推行，已按法例等要求給予充分時間（14天）讓員工仔細考慮，更指固定底薪較前增加，而佣金不設上限，不但包括公佣，也加入私佣，奉行「多勞多得」的原則。



《星島日報》報道，有卡地亞員工被要求簽署新合約，在新合約下，初級員工每月底薪大幅減半，佣金制度也由「公佣制」轉為「私佣制」。該員工更稱，如不接受新合約，會被視為自願離職，又引述員工指約七、八成員工未有簽署新合約。《香港01》正就事件向卡地亞查詢。

卡地亞（香港）回覆指，一直設有既定機制按市場情況及公司策略檢視員工的薪酬組合，以確保品牌的競爭力。而今次零售員工薪酬組合的更新是公司全球的舉措，並非只在香港進行。卡地亞指，相關更新會於8月1日推行，已按法例等要求給予充分時間（14天）讓員工仔細考慮；同時人力資源部也一直全力回應員工的查詢。

卡地亞在回覆指出，有別於傳媒報道，固定底薪其實較前增加，而佣金不設上限，不但包括公佣，也加入私佣，奉行多勞多得的原則。

勞工處回覆指，留意到有關事件，呼籲僱主須與僱員保持坦率誠懇的溝通。處方亦已提醒僱主，如無可避免要考慮更改僱傭合約條款，須事先取得僱員的同意。處方續指，受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。