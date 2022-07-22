熊貓安安離世｜後事安排尚待公布　龐建貽：安安為港帶來美好回憶

陪伴港人23載的大熊貓「安安」，因健康情況持續轉差，昨日（21日）早上8時40分進行安樂死，終年35歲，即人類的105歲。

海洋公園主席龐建貽今早（22日）在電台節目提到安安近月的健康狀況，他指，照顧員過去幾星期24小時照顧安安，看著安安身體轉差，尤為傷心。他在節目上多番感謝安安在保育工作上的貢獻，也為香港帶來美好回憶。海洋公園暫時會保留安安的居所，市民可前往悼念。



▼大熊貓安安▼



+ 7

安安本月17日已停止進食 活動時間愈發減少

龐建貽出席電台節目《千禧年代》時表示，安安年屆35歲，等同人類逾百歲，已是「百歲熊端」。近年安安身體出現不少老人病，如高血壓、關節炎等，安安在2018年也曾接受治療青光眼手術。至本月17日，安安停止進食固體食物，只飲水及電解質飲料，活動時間愈發減少，睡覺時亦不太舒服。

照顧員24小時照顧安安 見情況轉差尤為傷心

龐建貽指，海洋公園一直與中國大熊貓保護研究中心有密切聯繫，就不同照顧細節諮詢對方意見，最後因為安安健康情況愈來愈差，只好決定讓牠安樂死，「動物、人都有離開嘅一日。」他說，該園的照顧團隊過去數周都是每天24小時全程注視安安的起居及健康狀況，看著長年照顧的安安情況轉差，照顧員尤為傷心。

▼大熊貓安安▼



龐︰男女老幼都鍾意搵安安佳佳

安安於1999年與另一隻大熊貓佳佳一同到港，龐建貽指，熊貓是海洋公園的標誌，「男女老幼都鍾意搵安安佳佳」，多謝安安為香港帶來美好回憶，並在保育工作上的貢獻。他續說，現時該園仍有熊貓盈盈及樂樂，牠們現時同為16歲，會是該園的保育大使，為保育作貢獻，希望市民可多探望牠們。

海洋公園主席龐建貽感謝安安為香港帶來美好回憶。（資料相片/蘇煒然攝）

安安故居暫時會保留 歡迎中央再送大熊貓

至於安安的遺體及後事安排，會否如佳佳離世時保留部分骨架供學術研究，龐建貽指海洋公園會在做好決定後公布。而安安的居所暫時會保留，他預計未來幾日會有不少市民前往悼念。

龐建貽續提到，歡迎中央再送大熊貓到海洋公園，認為熊貓屬海洋公園重要環節，照顧團隊過去20年一直照顧熊貓，海洋公園是「啱嘅地方、好嘅地方繼續保育工作。」

▼市民前往海洋公園與大熊貓安安道別▼



不少市民到場與安安作最後道別。（蘇煒然攝）