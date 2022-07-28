東瀛遊大阪團出發　夫婦兌60萬日圓遊日　施妙計行李減磅盡情掃貨

日本上月恢復接待香港旅行團，東瀛遊首個大阪八天團今日（28日）出發，團員人數多達20人，為該旅行社自疫情爆發後，重推日本團以來人數最多的一團。

有夫婦表示，因疫情等因素，已三年沒旅行，趁日圓匯率跌兌換60萬日圓到大阪消費。目前回港酒店檢疫措施未放寬，若要為隔離準備大堆日用品，佔去行李空間難盡情掃貨。該對夫婦稱，早前已預先收拾好隔離用品，由朋友接收，回港時朋友會協助將物品送到隔離酒店，可騰出更多行李空間。



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廖先生及廖太太一同遊日本，二人稱，因日圓匯率下跌，早前兌換了約3萬港元，折合約60萬日圓準備遊日時消費，「睇下有咩啱就買。」廖先生稱，疫情爆發至今，已有3年無去旅行，見今次旅行社有團，時間亦適合，行程亦較多浸温泉行程，故報團前往日本，「好耐冇去都有少少興奮。」廖太太則笑稱，丈夫比起去日本，「佢興奮搭飛機多啲。」

廖太太則稱，由於返港需要到酒店隔離7天，酒店往往無足夠日用品，惟去旅行又不宜另外帶一喼日用品準備隔離之用，兩夫婦早已擬訂對策，「執定喼叫朋友幫手送，去旅行無理由拎住啲隔離用品。」她說，得悉日本疫情嚴重，幸好大阪團以觀光為主，自己亦帶備一些藥物，並帶備N95口罩在飛機上使用，請假時也「預鬆少少」，以備不時之需。

三年未遊日 陳同學︰想念日本的壽司及烤魚

11歲的陳同學表示，因就讀國際學校仍有暑假，疫情前每年均會去一次日本，曾去過五六次，想到已3年無旅行，故請求父母帶他遊日，「我問佢哋可唔可以去一次，然後就同意囉。」陳說，爸爸曾在日本工作，十分熟悉當地，故家人通常會於冬天去日本滑雪，對夏天遊日感新鮮。他又稱，想念日本的壽司及烤魚，認為與香港食物味道不一樣，並指已帶備保護眼鏡等防疫。

退休人士曾先生與太太隨團遊日，他笑稱，因為疫情，已為今次旅行「儲咗3年錢」，已在日圓低位兌換數十萬日圓，並指希望到日本浸溫泉及購物，其子女已羅列「清單」請其代購。

旅行團團將乘坐中午12時半起飛的香港航空航班，飛往大阪關西機場，8天行程將到訪大阪、和歌山、四國、 德島、高松、岡山及京都，可享用5晚溫泉酒店，團費為21,099元。

港航提升免費托運行李限額 回程每人可帶40公斤行李

港航代表亦有到場向旅行團團員贈送紀念品，並即場宣布，團員返港免費行李限制將由20公斤增倍至40公斤。港航稱，希望下半年可重啟東京、沖繩及札幌的客機，恢復一定運力。

禤國全冀減返港旅客酒店隔離天數。（何瑞芬攝）

東瀛遊禤國全︰料推紅黃碼及縮短酒店隔離日數安排助復蘇

東瀛遊執行董事禤國全表示，因之前的日本團均安全返港，風評較佳，吸引不少客人報團，加上暑假，故每團人數亦有增加，8月情況更熱烈。由6月日本「開關」至今已有200人報團，形容是「零的突破」。他又指，團費方面雖可做到不蝕錢，但整體營運仍錄虧蝕。

對於政府計劃推行紅黃碼，並縮短酒店隔離日數，他稱，相信可為旅行社復蘇帶來助力，並強調7天酒店隔離是阻力，99%市民都因7天隔離安排而不外遊，相信取消安排後，外遊旅客數字，至少可恢復到疫情前的三四成，但要全面復蘇則需花1年時間。