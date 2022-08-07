慎防感染紅眼症　炎夏暢泳勿忘戴泳鏡

夏日是水上活動的季節，亦是紅眼症發病高峰期。俗稱紅眼症的傳染性急性結膜炎，是一種高傳染性眼疾，易於游泳時經污水受感染；與他人共用毛巾、接觸受污染的公眾設施如泳池扶手等，亦有機會中招。戴隱形眼鏡游水的人更是「高危一族」，發炎風險增加之餘，更隨時併發角膜炎甚至視力受損。要防範紅眼症來襲，進行水上活動時宜佩戴泳鏡及避免捽眼。

撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



紅眼症可由感染細菌或過濾性病毒引致，以流感嗜血桿菌和肺炎鏈球菌為常見，而病毒性感染多與腺病毒或腸病毒有關。患者眼睛會出現紅腫、流眼水、畏光、疼痛，以及有黃色或奶白色的分泌物。

無論是泳池水或海水，均有機會感染紅眼症，而夏天因紅眼症求醫的個案較其他季節多3至4成。小朋友較易中招，原因是他們衞生意識較低，亦經常捽眼，將細菌或病毒帶入眼睛。不過最值得提防的，是進行任何水上活動，都不應佩戴隱形眼鏡。因為隱形眼鏡有機會將細菌或病毒困在眼球表面，加上若隱形眼鏡未有清潔妥當，就會大大增加感染風險。

部分嚴重感染個案有機會演變成角膜炎，當角膜也受感染並結疤，就會影響視力。佩戴隱形眼鏡者，由鏡片感染惡菌的風險更高。一眾惡菌當中，棘阿米巴角膜炎及綠膿桿菌引致的感染最為嚴重，可致角膜潰瘍甚至穿孔，永遠損害視力。

一般來說，多數的紅眼症個案較為輕微，一至兩周或可自行痊癒，但如持續出現不適，或眼睛帶有黃綠色分泌物，應該求醫。醫生一般會先檢測病人所感染的細菌，然後對症下藥，處方適當的抗生素治療。

值得留意的是，不少人為預防眼睛受感染，或因眼睛不適而自行滴眼藥水，惟坊間不少眼藥水含抗生素，胡亂使用可引起抗藥性問題，增加治療難度。

▼進行水上活動預防紅眼症貼士▼



1）佩戴泳鏡，切勿佩戴隱形眼鏡，以減低眼睛受感染風險

2）落水前亦應清潔臉部及眼皮，不應化眼妝

3）進行水上活動期間，應盡量避免捽眼

4）經常保持雙手清潔，接觸公眾設施後，不應再觸摸眼睛

5）勿與他人共用個人物品，例如毛巾、眼藥水、化妝品等

6）紫外光強烈，建議適當時候佩戴太陽眼鏡及帽子防曬，保護眼睛

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