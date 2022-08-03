美國隊長2.0喊港獨口號改囚5年　官重申情節嚴重　列10考慮因素

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，涉多次公眾場合叫喊口號，接受傳媒訪問時更提到香港獨立言論，經審訊被裁定煽動他人分裂國家罪成，原審官指情節嚴重，根據《港區國安法》中，「情節嚴重」的指引，判馬入獄5年9個月。馬認為刑期過重，因他既無計劃，喊口號也沒有甚麼人和應，即使接受訪問也非主流媒體，其犯案情節份屬輕微，認為原審官錯用指引，上訴要求減刑，成為首宗上訴庭處理的《國安法》案件。上訴庭今(3日)頒下判辭，重申馬所涉案情屬嚴重，但量刑過重，裁定馬上訴得直，減刑9個月，改囚5年。



上訴庭認同屬嚴重但較輕類別

上訴庭認為，本案屬情節嚴重類別，但屬該類別中較輕，並列出了10項考慮因素，但認為馬的量刑起點應貼近5年。原審法官以監禁6年為量刑起點，屬明顯過重。上訴庭以監禁5年3個月為量刑起點，原審法官因的抗辯手法節省法庭時間，扣減他3個月刑期，上訴庭不加干預，亦作扣減，最終刑期為5年。

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，過往經常現身示威場面。（資料圖片）

上訴人馬俊文(31歲)，被裁定煽動他人分裂國家罪成。控罪指他在2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

指情節嚴重須判5至10年刑期

案件在區域法院審訊時，原審法官陳廣池認為本案情節嚴重，根據 《港區國安法》，「情節嚴重」的指引，判以5年以上，10 年以下刑期，最終判馬入獄5年9個月。

原審官曾指馬透過示威刷存在感

馬卻指本案情節屬輕，他既沒有周詳計劃，叫的口號亦流於空泛，現場更沒有什麼人附和，他曾接受網媒的訪問，也非主流傳媒，其影響力有限。陳官曾指馬透過示威「刷存在感」，馬的代律師指，這更顯示馬的行為並非危害到國家安全。

原審法官陳廣池判刑時，指上訴人馬俊文的案件屬情節嚴重，採用了5至10年的判刑標準。(資料圖片)

輕重之別可參考煽動罪的原則

上訴庭法官在判辭指，雖然《國安法》未有條文界定何謂情節嚴重或較輕，但基於其立法原意是與本地法律兼容互補，在考慮「煽動分裂國家」罪的要旨時，可引用普通法中性質相同的「煽動罪」，並考慮其相關原則。本案情節孰輕孰重，應以整體實際情況而定，著眼點為犯案者的行為、實質後果、潛在風險等，故法庭應考慮的因素包括犯案的處境、手法、次數、時長、規模、被煽動對象，和有否預謀、涉及武力、夥同犯案等。

社會仍受暴動衝擊馬仍執意犯案

上訴庭的法官認為，本案屬「情節嚴重」，並指出《港區國安法》實施後，社區仍有發生較小規模的非法集結，社會仍受到暴力衝擊，這正顯示香港當時仍面對危害國安和法治的風險。馬在這樣的情況下，仍執意犯案，無疑嚴重加據損害國家安全和法治的風險。

公然誤傳港獨不違法

此外，馬多次公然眨損《港區國安法》，向公眾宣揚「港獨」不違法，不僅嚴重挑戰《國安法》的權威和香港憲制及法治的根基，亦會混淆視聽，誘使他人誤信「港獨」行為不違法，增加他人干犯分裂國家罪行的風險。

向學生宣揚港獨不負責任

上訴庭續指，馬選擇在風險較高的敏感日子和地點犯案，更接受傳媒訪問、在互聯網宣傳「港獨」等，無疑增加了活動演變成暴力破壞公共秩序的風險，他亦是有預謀犯案，事前多次在社交媒體發起活動及呼籲公眾參與，帶同預先制作的文宣在指定時間和地點犯案，且曾在學校針對學生宣揚「港獨」更是不負責任，加重其刑責。

悔意與否與情節輕重無關

但上訴庭同意大律師所指，原審法官陳廣池以「毫無悔意」為其中一個界定本案屬「情節嚴重」，理由屬錯誤，因為馬是否抱有悔意只是在量刑時的求情因素之一，與情節是否嚴重並沒有關係。即使原審法官犯了這錯誤，基於上述理由，亦不會對本案屬「情節嚴重」的結論有任何實質影響。

上訴庭考慮到整體情況，認為馬的刑責在「嚴重」的類別中是相對較輕，刑期應貼近相應量刑的最低刑期，即五年。因此，原審法官以六年為量刑基準是明顯過重，應為5年3個月，加上原審法官因抗辯手法節省法庭時間扣減三個月，其總刑期應為5年。

案件編號：CACC272/2021