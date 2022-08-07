全民運動日｜李家超親落場體驗虛擬拳擊　瞄準沙包揮拳

康文署今日（7日）舉行「全民運動日2022」，署方轄下多項康樂設施免費開放。行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、康文署署長劉明光，下午到荃灣體育館出席活動，與市民一同體驗運動樂趣，當中李家超更親自下場，體驗虛擬拳擊。



今年「全民運動日」以「電子虛擬運動」為主題，當中荃灣體育館則設有多項電子虛擬運動讓市民親身體驗，包括單車、拳擊、滑雪、賽艇及跑步。李家超在楊潤雄、劉明光等官員的陪同下，先觀賞霹靂舞示範，其後到不同虛擬運動設施與市民交談和合照。

+ 1

李家超也為電子虛擬單車比賽主持起步，並為參加的小朋友們加油打氣，並拍手鼓勵，並觀看滑雪、賽艇等虛擬運動比賽。李家超、楊潤雄和劉明光更親自下場，體驗虛擬拳擊。他們按照工作人員指示戴上拳套後，瞄準沙包上的發光點，出拳擊打目標，與市民一同體驗虛擬運動，逗留大約半小時之後離開。

全民運動日除了免費開放康樂設施給市民使用外，更在全港十八區指定體育館舉行免費康體活動。活動包括健康講座、運動示範、健體閣，適合親子、兒童、青少年、長者和殘疾人士一齊參與。