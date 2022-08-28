免疫療法治直腸癌成效待觀察　多運動、少吃紅肉方治本

直腸癌是香港常見癌症，標準治療方式為腫瘤切除手術、化療或電療。最近國外一份以免疫療法治療直腸癌的臨床研究，引起廣泛熱議，因病人的癌腫瘤完全消失，為根治帶來新希望。惟研究僅含12名病人，亦只作兩年跟進，長期的治癒率及復發率不明，需進一步的大型研究作觀察，距離一線治療方案仍很遙遠。

撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李孔敏



直腸癌早期症狀不明顯，大多數個案診斷時已屆二或三期，期數愈後，治癒率愈低，復發率亦愈高。較明顯的症狀包括大便帶血或黏液、排便習慣改變（持續便秘或腹瀉）、大便形狀改變、持續腹痛、胃口不佳等。由於直腸較近肛門，因此直腸癌的病人經常大便後仍有便意。若癌細胞擴散，可能會有貧血、體重無故下降、腸塞或腹膜炎等症狀；若擴散至肝臟，甚至會有黃疸、腹脹等。

不少都市人都有不良生活及飲食習慣，例如經常進食加工肉類、紅肉、高熱量及脂肪食物，又缺少運動，另肥胖、吸煙及飲酒都是高危因素。其他高風險因素還包括大腸癌家族史、有大腸瘜肉、免疫系統病、大腸長期發炎等。

治療直腸癌的方法視乎期數而定，早期的病人可透過癌腫瘤切除手術治療；若腫瘤位置接近肛門，切除手術有機會影響肛門功能，病人術後或有需要使用造口袋排便。其他標準治療方法包括電療及化療。一般來說，第一期的病人治療後五年存活率有80％至90％，第三期病人治療後的五年存活率則有50％。

外國最近一篇發表於《新英倫醫學雜誌》的研究，找來12名中至晚期的直腸癌病人進行免疫療法的臨床實驗，結果發現完成半年的免疫治療後，全部病人的癌腫瘤均成功清除，病人無需再進行化療或電療等手術，亦避免了切除手術的後遺症問題。有關研究結果引起熱烈討論，認為有機會成為治療上的新突破。

不過，由於研究實驗對象太少，未有嚴謹的對照組，跟進時期亦太短，兩年的觀察期難以證實之後的復發率，數據較為初步。另外，免疫療法的門檻高，只有腫瘤屬於特定基因的少部分病人才適合採用免疫療法。目前本港亦有用免疫療法治療腸癌，不過多數用於癌細胞已擴散及無法進行切除手術的病人。免疫療法要為直腸癌的標準治療之一，仍需要更嚴謹、長時間及大型的醫學研究。

大腸癌來得無聲無息，建議有上述高風險因素的人士定期篩查，簡單的大便隱血測試已可作初步評估。我們亦要改善不良的飲食及生活習慣，例如減少經常外出用膳，多進食纖維豐富的蔬果、減少進食加工肉類、紅肉及高熱量高脂食物；建立運動習慣，保持健康體重；養成規律的排便習慣；戒煙戒酒。

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