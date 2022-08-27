山頂纜車重開︱數百人龍等逾兩小時未能登山　車票安排混亂惹鼓譟

山頂纜車今日（27日）重開，大批市民欲首日即試搭新一代纜車登山頂遊玩，不過有市民反映安排混亂，至3時半仍有超過300名持有1時至4時時段門票市民在排隊等候上車，質疑有關方面未有預計好載客量「超賣」車票，引來不少排隊人士鼓譟，有人更要與職員理論才獲告知可以改期：「要問先肯講。」



山頂纜車今日重開，經過大半日，下午約3時半售票處外仍有超過300人正在排隊，人龍更排至世界自然基金會中環訪客中心，隊尾要排兩小時以上才可上車，引起不少排隊人士鼓譟。

下午三時後仍在等上車的梁先生，購買了今日下午1時至4時時段車票，他表示現場排隊市民大部份是持有1時至4時的門票，但觀乎人龍長度，明顯不可能在4時前上到車，雖然職員表示即使時間過了亦可於今日內憑車票乘纜車，但此反映山頂纜車方未有計算好載客量做好分流，亦可能賣了過多的車票：「唔明一間咁大間公司安排點解可以咁混亂。」

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梁先生又指，工作人員在接近4時在售票處外展示告示，指今日所有門票售罄，但人龍橫跨整條馬路，隊尾打算購買即日票的市民不可能看得到告示。另外，部份等得不耐煩的市民與職員理論，職員才向有份理論的市民表示可以將手頭上的門票改期，日後再到場乘搭山頂纜車，結果排隊的三百多人中，只有極少部份人知道有改期安排。