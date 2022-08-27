纜車重開｜山頂旺丁又旺財　食肆久違再爆場　商戶望生意增兩三倍

暫停約一年的山頂纜車今起重投服務，除了纜車迷「很興奮」，對受疫情與纜車停運夾擊的山頂商戶亦是久旱逢甘露，到訪人流明顯增加。

有商戶大吐苦水稱，纜車停運安排翻新工程期間，試過一日只得「幾百蚊、幾十蚊」生意，形容「好慘」；有食肆負責人反映，纜車翻新工程施工期間「可能得三四檯客」，今日則出現爆場情況；亦有山頂市集的手工藝店負責人表示，纜車停運期間生意銳減七成，預計新山頂纜車投入服務後，生意額可望增加兩三倍。



▼8月27日 第六代山頂纜車投入服務▼



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山頂纜車出口處有不少紀念品店，其中一間紀念品店的店員徐小姐指，纜車服務重開後，現時人流理想，形容早前纜車停運對人流及生意造成巨大打擊，「好慘，完全係冇人，有時開得幾百蚊、幾十蚊」。

不過她補充，部份人只是經過，沒有購物，即使纜車重投服務後人流增加，亦不擔保生意會變理想。徐小組認同纜車具吸引力，稱纜車是本港重要景點，人們會想感受乘搭過程。

紀念品店店員徐小姐指，部份人只經過沒購物，即使人流增加，亦不擔保生意額。（蕭博禧攝）

食肆：纜車重開後即爆場

凌霄閣一間食肆的負責人李小姐表示，纜車重開後人流「多好多，好開心」，有信心之後可增加五成人流。她指出，纜車重投服務前「可能得三四檯客」，排除疫情影響，單計纜車停運也令商戶減少近六成生意。

李小姐續說，今日纜車重開後即出現爆場情況，明顯較以往佳。對於纜車成人來回票價正價大幅加價至88元，李小姐說，的確曾聽到有顧客抱怨纜車票價貴，但認為不影響市民乘搭纜車上山頂觀光的意欲，「香港人唔會，𠵱家冇得出街，冇得飛。」

食肆負責人李小姐形容纜車重投服務後食肆「爆場」。（蕭博禧攝）

手工藝店：預計生意額增兩三倍

另一在凌霄閣經營的手工藝店，負責人黃小姐說，纜車停運期間人流銳減六成，生意減少七成。她表示，纜車重投服務後，人流隨即增加數倍，預計生意額增加兩三倍。黃續說，雖然纜車重開有調整票價，但不擔心影響乘搭纜車人數，「當(山頂)一個景點，係一個體驗。」

手工藝店負責人黃小姐（右二）表示，纜車重投服務後，人流增加數倍，預計生意額增加兩三倍。（蕭博禧攝）

▼8月24日 第六代山頂纜車預覽▼

