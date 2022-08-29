長生津合併｜本周四劃一採高額津貼　5萬長者受惠每月多發995元

政府將於9月1日（本周四）合併普通及高額長者生活津貼（長生津），放寬資產限額，65歲或以上合資格長者，一律發放高額津貼的每月3,915元。正領取普通津貼的長者，將自動獲發額外的995元，預計約5萬名長者受惠，勞工及福利局冀做到「年紀大了得到的照顧更好一些」。



政府網上宣傳兩項津貼的合併詳情。（勞工及福利局facebook）

勞工及福利局在社交網站發文，提醒「老友記」政府將於9月1日落實合併普通及高額長者生活津貼，屆時將劃一採用普通津貼較寬的鬆資產上限，即單身人士37萬4,000元，夫婦56萬8,000元；一律發放高額津貼，即每月3,915元；以及同時適用於廣東及福建計劃。局方推出宣傳影片，方便市民理解。

正領取普通津貼長者毋須提交申請 一律獲發3915元

局方表示，正領取普通津貼（每月2,920元）的長者毋須提交申請，將自動獲發高額津貼，預計約5萬名長者，下月起每月有額外995元。

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長生津自2013年推出，現時領取人數超過64萬名長者，佔65歲或以上人口超過四成。勞福局表示，這次合併簡單易明，讓長者保留更多資產，劃一領取高額津貼，落實行政長官選舉政綱提升退休保障的措施，補助有經濟需要長者的生活開支，希望真正做到「年紀大了得到的照顧更好一些」。

「年紀大了得到的照顧更好一些」

國家主席習近平今年7月來港慶祝回歸25周年期間發表重要講話，其中提到「盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。」

前行政長官林鄭月娥在2020年1月公布民生政策新措施，當時首次提出合併長生津，為長者提供更安穩的退休保障安。長生津計算入息及資產較為寬鬆，例如子女每月家用、安老按揭計劃（逆按揭）每月所得款項均可豁免計算為入息，而投保年金計劃的保費金額亦可豁免計算為資產。

▼勞工及福利局局長孫玉菡勞早前到訪長者地區中心時指，政府會與安老業界攜手，做好長者社區照顧及支援服務工作。▼

