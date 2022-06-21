長生津合併︱社協憂經濟轉差削福利　倡推全民退休金、研徵富人稅

社會福利署昨日（20日）公布，將於今年9月1日落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼的措施。社區組織協會幹事吳衞東支持有關做法，不過關注津貼全由政府承擔，憂慮經濟不景時，政府會削減長者福利。他建議當局推動全民退休金，由僱主，僱員及政府三方供款，並可考慮開徵更多稅額，如富人稅等。

嶺南大學社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初認為，下屆政府首要任務應是重新啟動養老金諮詢，收集市民對年金、強積金、津貼，以至三方供款養老金保險的意見，強調雖然有一定難度：「但新政府咁有信心處理民生問題，不妨處理咁多年政府都唔敢、處理唔到嘅問題。」



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長生津合併的相關詳情。（政府新聞處截圖）

吳衞東形容屬德政 9月落實卻太遲 促再提高資產限額

吳衞東今日在港台節目《千禧年代》中形容，長生津合併是德政，但政府去年已在《施政報告》提出，要到今年9月才落實是太遲：「長者都覺得太慢。」他又指，現時資產限額仍太低，建議應提高至單身50萬，夫婦100萬。他強調長者醫療開支難控制，如公立醫院手術輪候太長時間，或需私家醫院，開支或達10多萬：「37萬係咪好多錢？其實唔係好多。」

至於入息限額方面，吳衞東指政府有計劃鼓勵長者就業，但認識有夫婦入息超上限而無法領取長者生活津貼，認為是違背中老年就業計劃願意。他建議當局應加提高夫婦入息上限：「攞到都減輕到負擔經濟。」被問到合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼，是否沒有考慮較大經濟需要的長者？吳認為現時計劃有清晰門檻，亦並非全民退休金。

政府收入集中於賣地收益 認同可研開徵更多項

他又認為，現時計劃由政府承擔，擔心長遠可能增加長遠財政負擔。他稱上屆政府研究過勞、資、官三方供款，但最後仍拒絕推行全民退休金，認為在財政考慮下，應要推行全民退休金。他又指，現時政府收入集中在賣地收益，認為可開徵更多稅額，如富人稅等。

長者生活津貼是現時最多長者領取的社會保障金額，惠及逾64萬名長者。（資料圖片）

嶺大歐陽達初促新一屆政府重啟養老金諮詢：咁多年政府都唔敢處理

嶺南大學社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初在同一節目中認為，措施能幫助一定數量的長者，但要考慮政府財政可持續性性，認為應引入更多累進稅，應付社會福利開支。他又指，當局2016年曾就養老金進行諮詢，不過討論狹窄，認為下屆政府首要任務重新啟動養老金諮詢，收集市民對年金、強積金、津貼，以至三方供款養老金保險的意見，強調雖然有一定難度：「但新政府咁有信心處理民生問題，不妨處理咁多年政府都唔敢、處理唔到嘅問題。」

他又指，現時香港長者靠強積金及年金作退休保障，政府希望長者退休後可用強積金買年金，但認為現時國際金融市場不穩定，過份依賴金融市場，未必能提供穩定保障。

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