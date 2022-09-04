念珠菌侵襲復發年中無休　女士忌捱夜削弱免疫力

經常熬夜、工作壓力大不但削弱免疫力，女士們更要提防陰道常見的念珠菌來襲。抵抗力差可令這種真菌大量繁殖，誘發陰道炎，且容易不斷復發。別以為念珠菌只在潮濕悶熱的夏季高發，有以下風險因素的人，四季均有機會持續感染。要預防念珠菌纏身，除了增強免疫力，亦要改善不良生活習慣，擺脫復發的煩惱。

撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



念珠菌過度增生就會誘發陰道炎，常見症狀包括陰道分泌物持續增加，陰道痕癢、紅腫或疼痛，甚至有豆腐渣狀的分泌物，嚴重者更可能有陰道出血。任何女士都有機會感染念珠菌，但以下為高危一族，主要為免疫力差、糖尿病、孕婦或正服用抗生素等女士，而工作壓力大或熬夜等常見的都市人通病，亦會削弱免疫力，加劇感染風險。

其他風險因素包括過度清洗外陰，破壞了酸鹼度平衡，例如女性習慣使用陰道清潔液，令念珠菌增生。其實清潔陰道只要簡單用清水便可，亦最為溫和。另外，經常穿著緊身褲、牛仔褲、瑜珈褲，也會令大腿內側出汗量大增，更易誘發念珠菌感染。愛穿這些服飾的女士，要時刻保持私處乾爽及潔淨，別讓念珠菌有機可乘。

一般情況下，輕徵的念珠菌感染個案，症狀會隨時間自行消失。但如果症狀持續及不適，經常復發，甚至陰道出現血絲，最好求醫，以盡快排除子宮頸病變等其他婦科疾病。治療念珠菌陰道炎，多以陰道塞藥或口服藥為主，這些抗真菌的藥物劑量視乎病情而定，部分病人一劑已可痊癒，有些可能要三至五劑。此外，定期服食益生菌亦可預防念珠菌。

部分人會自行於坊間買藥，但有不少細菌的感染症狀與念珠菌相似，例如經性接觸傳染的感染亦可令到陰部痕癢或有異味，最好求醫找出病源方可對症下藥。感染念珠菌陰道炎的女士，最好避免行房，以免因為磨擦加劇紅腫、疼痛等情況，亦有機會增加復發風險。

要預防念珠菌感染或復發，除了避免汗液困擾，亦宜保持良好作息及生活習慣，包括少熬夜、有充足睡眠，保持身心舒暢及多做運動，增強抵抗力。飲食方面，應以清淡為主，多飲水。平時應時刻保持個人衞生，衣物及內衣褲保持乾淨透氣。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

