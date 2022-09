消息：香港出現首宗猴痘輸入個案　加拿大抵港年輕男子　覆檢確診

早前肆虐歐美等地的猴痘「殺入」香港,消息指,一名昨日(5日)從加拿大抵港的年輕男子,在隔離酒店檢疫期間不適,並出現皮疹等猴痘相關病徵,當局暫列為懷疑個案,病人正在瑪麗醫院留醫,一度等候覆檢結果。最新消息稱,該名男子覆檢結果證實屬猴痘個案,為香港首宗猴痘輸入個案,而至今,香港並沒有本地個案。據悉,患者抵港前曾訪多國。



自今年5月中,世衞接獲在不同國家出現猴痘個案的報告,有關個案大多數發現於向基層醫療或社會衞生科求診的男男性接觸者。

猴痘是一種由猴痘病毒引起的疾病。症狀包括在感染猴痘後的首數天出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。在發燒後約1至3天,口腔內會出現潰瘍,身體其它部位會出現皮疹。病徵一般持續14至21天,患者死亡率介乎1至10%。

港府日前表示,正與疫苗藥廠進行最後商討,期望本月內把首批疫苗入口至香港;並已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫。當局也已做好準備,包括加強猴痘的實驗室監測工作,檢視公立醫院應對猴痘病人的準備工作,並計劃當錄得猴痘傳播情況時,為確診個案的密切接觸者及高暴露風險的人士安排接種。

猴痘疫苗:Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)