iPhone14｜希慎店無人龍　回收價最高賺千八元　炒家擬轉售至中東

iPhone 14、iPhone 14 plus 、iPhone 14 pro 和iPhone Pro Max 今日（16日）正式開售。銅鑼灣希慎廣場的Apple Store分店外未見人龍，有到店買手機的市民形容，自己屬「果迷」，今日領取新機自用。

記者在現場所見，希慎廣場一帶有大批手機回收商聚集。截至中午，iPhone 14系列部份型號的回收價，一轉手已可賺約1800元。不過有回收商聲稱，今日發售首天，放售手機的人比往年少，賣家寧願自用也不願「平放」。



希慎廣場一帶逗留的人以手機回收商為多。（盧翊銘攝）

希慎廣場外有大批手機回收商聚集，部份人舉起紙牌寫明「高價收機」。不過記者現場所見，靜候多時仍無人問津。有手機回收商指，對今天回收情況不抱期望，「冇啊，冇人放啊，個巿唔好呀！」

有回收商則質疑，今次iPhone14系列出貨量或未如預期：「唔知蘋果做咩，冇人放嘅。係咪岀貨慢呀？」甚至有回收商抱怨無人放售手機：「先達唔係呢個價，仲諗啲咩？」

希慎廣場廣場外手機回收箱（炒家）為主，靜候多時仍無人問津。（盧翊銘攝）

高零售價1,700元成功收紫色Pro Max

在蘋果店附近靜候的手機回收商施先生則有「斬獲」，1.5小時內已收購約15部iPhone 14系列手機。有情侶在回收商群內徘徊約15分鐘，最後選擇放售手機予施先生。施生指，自己有人脈，可以把手機轉售到新加坡、俄羅斯及中東地區。「我畀多1,700，收佢部紫色256g Pro Max，賣去中東巿場，嗰邊冇iPhone賣，但有人要，仍然有巿啦。」

取機市民︰放到就放啦 放唔到就氹吓女朋友開心囉

有到場取機的市民則指，本來對iPhone 14系列沒太大期望，故只買一部紫色新機。有情侶一同在蘋果店門外，向回收商問價，「放到就放啦，放唔到就氹吓女朋友開心囉。」