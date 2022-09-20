科技園夥跨國巨企默克合作　孵化初創發展數碼醫療發展

香港科技園公司今（20日）宣布，已與專注研發的全球領先科學與科技公司默克（Merck) 簽署共同孵化計劃協議，冀推動本港生物科技創新及數碼醫療發展，為期三年。配對成功的初創企業將可獲科技園融資及財務支援，默克亦會助力發掘國際市場投資機遇，盼推動本港邁向成為世界頂尖生物科技中心。



▼科技園跟科學與科技公司默克簽署共同孵化計劃協議▼



香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司及默克均致力利用科學影響生命和健康，位於科學園的生物科技公司於過去五年內增加150%，期望是次合作可令本港達致成為世界級生物科技中心的願景。

科技園公司提供600萬元融資方案

香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅則稱，默克是科技園共同孵化合作下第五個跨國企業夥伴，是次合作將在科技園現有的生物醫藥科技培育計劃下運作，期望可配對最少五間合資格、聚焦數碼醫療方案的生物醫學科技初創企業參與，科技園公司將可提供高達600萬元的融資方案，入選的初創企業亦可使用園內的實驗室設備，將研究成果轉化為商業產品。

默克香港董事總經理余文慧表示，本港不乏生物科技人才，默克將可協助是次參與的初創企業衝出香港，以拓展國際網絡，如有合適的數碼醫療方案，默克亦不排除作出投資。