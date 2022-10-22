95%受訪者冀中藥師執業前有考核　協會倡設兩級認證制度吸引人才

政府近年一直積極推廣中醫，惟一直缺乏中藥專業人員專業認證以及註冊制度，令行內人才流失。香港中藥藥劑師協會建議實施兩級制認證制度，令行內專業水準以及認受性提升，吸引人才。



香港中藥藥劑師協會在2021年3月15日至2022年7月31日就市民對中藥師的期望進行調查，調查發現563名受訪者中近95%人期望中藥藥劇師在執業前需要通過專業考核和認證。另外，協會亦與不同持份者進行諮詢，各持分者均支持在不影響在職中藥人士的前提下，實施兩級制認證制度，即中藥藥劑師及中藥技術員，並設立5年以下的過渡期。

倡設5年以下過渡期 期間設立免試制度

中藥藥劑師協會會長區靖彤建議過渡期間設立免試制度，預料業內最少有1200人可在免試情況下註冊成為中藥藥劑師，以及4000-6000人可在免試情況下註冊成中藥技術員。協會希望在2024年訂立方案並於2025年完成認證及註冊。

中藥藥劑師協會稱即時要求私人診所設有中藥師影響大

中藥藥劑師協會發言人周若龍指，有業界人士反映若一刀切即時要求私人診所設有中藥師其影響較大，因此建議先要求公營機構、非牟利組織以及大學附屬診所需設中藥師，其後讓私人市場具「自主性」地執行相關措施。