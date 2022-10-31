《飯戲攻心》票房逾7000萬　11.6請市民免費搭九巴兩條路線

「打開門、行出去、行遠啲」，近日票房大賣逾7200萬的港產片《飯戲攻心》一句台詞引起市民共鳴。九巴宣布，本周日（6日）將與《飯戲攻心》合作，市民當日可無限次免費乘搭1號及108號巴士，來往竹園邨至尖沙咀碼頭，以及啟業至寶馬山。乘客上車後毋須繳付車資，九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提醒乘客可免費搭車。



此外，安樂電影公司除了贊助免費乘車日外，更推出分別配上6位主角造型的巴士行走各區，影迷們切勿錯過。



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九巴表示，《飯戲攻心》電影故事有濃濃的香港情懷，而本周日的免費乘車日的兩條路線亦正好讓市民細味香港，來往竹園邨至尖沙咀碼頭的1號線 途經油尖旺、九龍城等九龍區等心臟地帶，沿彌敦道穿梭，可細看香港街道變遷，又可深入九龍城舊區，探索九龍寨城的歷史，更可在途中欣賞獅子山遠景，回味《飯戲攻心》的電影情節。

至於來往啟業至寶馬山108號線則為紅隧過海路線，沿途有全香港唯一一棟圓柱形的公屋大坑勵德邨，以及獲得國際建設設計大獎的啟業運動場，再到開設不少精品咖啡店的土瓜灣品嚐下午茶，適合情侶一日遊。

九巴又指，1號線和108號線均途經九龍城區，1號線乘客可於衙前圍道站或太子道西站下車，前往富豪東方酒店站轉乘108號線，反之亦然，到更多地區遊玩。乘搭1號線和108號線可以分別在尖沙咀碼頭總站從水平線欣賞維多利亞港景致，或在寶馬山巴士總站登上紅香爐峰，從山上欣賞香港日與夜的不同面貌。