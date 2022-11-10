英語培訓機構「包合格」招徠　保證可申資助呃53人報讀涉款127萬

工聯會接獲53名市民求助，指控一間英語培訓機構利用持續進修基金作為「生招牌」，聲稱課程及考試「非常容易合格」、「很大機會申請到持續進修基金資助」，吸引一班受害人報讀學費2萬至5萬多元的課程，而收費亦包含類似「會籍」、「課外活動」和「延續支援」等複雜項目，亦出現「海鮮價」情況。

不過，事實上報讀者不少人是新移民婦女，英語水平不高，部份人只有內地小學程度，1人從未受過正規英語教育，本身學歷不達報讀要求，遑論可通過考試才符合資格申領持續進修基金。協助他們的立法會議員黃國指，該機構涉及不良銷售和誤導，促請作出合理退費安排，並要求政府部門對類似課程銷售加強監管，不能讓持續進修基金助人的原意被扭曲，變成不良銷售的工具。



工聯會立法會議員黃國地區辦事處近日收到53名市民聯署求助，控訴有英語培訓機構涉嫌不良銷售手法。（劉夢婷攝）

求助者過半為新移民婦女

53名求助者派發問卷調查了解受害情況，工聯會成功收回45人完成問卷，合共繳付的課程費用約127萬元，平均每人約2.8 萬元。該45人中有35人屬新移民婦女，1名男性新移民，年齡介17至70歲，平均年齡44 歲，當中14人只有内地小學程度，1人從未受過正規英語教育。

只有外籍教師「雞同鴨講」 機構著用APP自修

求助的市民指，涉事英語培訓機構A，把英文課程由淺至深分成1至16級，求助者的水平全屬1至3級，只是想學習基本會話、語法、單詞等，但開課後「課」不對辦，例如外籍教師授課時與學生零交流，自說自話，亦沒有助教，程度低的學員無從學習。

亦有求助者表示，上課3個月之内已知課程程度遠高於自己水平，向機構求助卻只獲建議透過手機APP自修；雖然無法跟上進度，但求助者仍被安排參加考試；有求助者參加考試後認為「學非所考，考非所學」

課程艱深遠超於學員英文水平

新移民王女士就是其中一名求助者。她僅有內地中學學歷，英文水平只相當於香港中一。去年七月，她想學好英文搵份好工以改善家庭生活，便在Facebook瀏覽英語培訓機構，被機構A的宣傳吸引所以報讀。

機構A在銷售初時為王女士做評估測試，聲稱王女士的水平足以應付課程，並保證87%以上學員均可通過考試，從而獲政府持續進修基金補助，誘導王女士繳付1.67萬元的基礎課程費。

王女士投訴後，反而被機構A強制停學。（劉夢婷攝）

向消委會投訴 反遭培訓機構停學

王女士與其他學員溝通才了解到，機構A對不同學員收費差異極大，還設立英語會籍、一對一學習等名目，不斷收取雜費，學費範圍介於兩萬多至五萬多元，只有手寫收據，相當「海鮮價」。她與其他學員向消委會投訴後，被機構A恐嚇謾罵稱「唔好搞事」，她與兩個學員遭強制停學。

只有外籍教師 沒有懂中文的助教

廖女士亦是新移民，直言「好想融入香港」，苦學英文，便通過Facebook聯絡機構A。課堂上只有外籍教師自說自話，要求學員必須用英文提問，亦沒有懂中文的助教幫手，廖女士嘆「如果我識英文，點解要同你上課？」

廖女士嘆謂，「如果我識英文，點解要同你上課？」（劉夢婷攝）

議員協助向消委會投訴

工聯會立法會議員黃國協助「苦主」向消委會投訴機構A不良銷售，他敦促機構A作出合理退費安排。他亦要求政府部門對類似課程銷售加強監管，不能讓持續進修基金助人的原意被扭曲，變成不良銷售的工具。他指該機構涉嫌以不良銷售手法誘使報讀不符程度的課程，期望事件能夠提醒社會大眾注意類似事件。

黃國

黃國批評，機構利用新移民人士不了解香港、以及學習英語的迫切心情，其議員辦事處將持續跟進，包括安排機構A與學員進一步溝通訴求，促機構作出合理退費安排，並要求政府部門對類似課程銷售加強監管。