東寶小館復活｜酒牌未獲批「戰鬥碗」待解封　露比再演招牌一字馬

位於北角渣華道市政大廈內的東寶小館，由於被食環署指違反租約條款，在9月2日晚上結束約30年歷史。事隔逾兩個月，東寶小館已覓得新舖位，搬至灣仔謝斐道商廈凱聯，「鳳凰涅槃」重新開張，獲得大批熟客捧場。



復業首晚已門庭若市，人稱「露比」的餐廳經理張醒超表示，幸獲藝人葛民輝出手相助，僅用40日重新開業，未來一周的訂枱已爆滿。新址保留舊店桌椅，裝潢更加入新風格，惟酒牌仍在申請中，「戰鬥碗」則未能解封。食客均對新址讚不絕口，亦有熟客對「戰鬥碗」念念不忘，「如果有酒飲會更加高興！」



+ 7

東寶僅40日重新開業 露比︰「上天畀返道門你」

東寶小館傍晚時份，一直播放懷舊金曲「每當變幻時」及「浪子心聲」︰「逝去了的都已逝去」、「命裡無時莫強求」，在歌聲的迴盪下，食客陸續到達，未幾已接近坐滿全場。職員忙得不可開交，廚房不斷遞出風沙雞、黃金蝦等名菜，東寶小館的熱鬧氣氛再現。

露比在正式開張前在店內受訪，興奮表示僅用40日重新開業，形容為「好似生BB咁」。他感謝葛民輝及團隊出手相助，以「最低成本、最佳效益」設計店舖的風格，例如窗旁的座位以串珠簾分隔，形成半獨立空間，「上天閂咗門，又畀返道門你。」

▼9月2日 北角東寶小館「醉」後一夜▼



+ 17

新址座位增營業自由度 本周訂枱已滿

雖然新址環境明亮，或失去舊店位處傳統街市的平民風味，但桌椅及招牌等均無改動。露比大讚新舊風格交融，非常和諧，惟最捨不得是舊址共20部雪櫃，因面積有限，只能以每部500元的價格轉售。他透露裝飾未全部擺放，10日後將有另一番景象。

對於露比而言，搬至新址後利大於弊，雖然座位數目減少1/3，但自由度相對大增，營業時間延長至中午12時至晚上12時，更推出下午2時半至5時全單八折優惠，其他時間則收取加一服務費。他透露，本周的訂枱已爆滿。

遇同名「露比」 雙劍合壁同演一字馬

相隔40日終可與熟客見面，露比表情流露興奮，在受訪期間與另一名同叫「露比」的記者，表演招牌動作一字馬，站立後更笑說：「嘩！好辛苦呀，好耐冇做！」問到會否掛念從前北角的日子，他則說︰「過去咗嘅嘢就唔好講喇。」

酒牌未獲批 熟客︰「如果有酒飲會更加高興！」

不過期待以「戰鬥碗」劈酒的食客可能要失望了，由於東寶的酒牌仍在申請中，現時「戰鬥碗」未能解封，但仍無阻今晚熱烈的氣氛。勞小姐早在晚上7時已準時入座。她認為過去的氣氛成功帶至新址，環境更比以往舒服，「我覺得呢度好好多。」

熟客魏小姐則早在一周前已查詢訂位，盼盡早捧場。她對新址讚不絕口，大讚葛民輝的風格合適，又指新址位置方便，環境乾淨及地面乾爽之餘，更擁有獨立洗手間，並可接受信用卡付款。不過她仍對「戰鬥碗」念念不忘，「暫時未有酒飲，如果有酒飲會更加高興！」