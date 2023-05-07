共創明Teen｜陳國基邀學員遊官邸　被問是否做不到工作與生活平衡

政務司司長陳國基今日（7日）在官邸接待一群「共創明『Teen』計劃」(Strive and Rise Programme)的學員和友師，多位官員陪同。學員發問關於官邸錦鯉和花園果樹問題，難倒司長答不到；他又舉例部份問題很「私人」，如有沒有試過在官邸泳池游泳，是否做不到work-life balance（工作與生活平衡）等，司長未有透露如何回應。



陳國基以自身經歷，鼓勵學員不要因為出身基層而限制未來目標，「我也是出身自基層家庭，童年曾經在板間房渡過。我在畢業後加入政府，從低做起，至今成為了政務司司長。」



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陳國基都答不到的難題：錦鯉有無名、花園果樹果實能否吃

陳國基在Facebook專頁發文，他表示，這些學員和友師都是一直以來熱心參與計劃的朋友，因此獲得地區營辦機構挑選出來參加今天的遊官邸活動。今日司長辦公室的人員都化身「導賞員」，帶領學員深入認識官邸各個「景點」；民青局局長麥美娟、署理勞福局局長何啟明、署理教育局局長施俊輝，以及社會福利署署長李佩詩亦有出席，與學員和友師大家打成一片。

陳國基表示，學員對官邸每一處都非常新鮮，他們問了很多原來連他也不知道的事，「例如魚池中的十八區錦鯉有沒有名字，又例如花園果樹的果實能不能吃。」在交流環節，他們非常積極、踴躍發問，問了不少「私人」問題，如每天幾點上班、有沒有試過在官邸泳池游泳、是否做不到work life balance等。

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陳國基向學員贈言：機會是留給有準備的人

有學員也問陳國基成長經歷，正中其下懷，他趁機與來自基層的學員分享，「讓我有機會告訴學員我也是出身自基層家庭，童年曾經在板間房渡過。我在畢業後加入政府，從低做起，至今成為了政務司司長。」他對學員說，他們要在人生的每個階段做好自己的份內事，在應讀書時努力讀書，在應工作時努力工作，「並主動爭取機會充實自己，因為機會是留給有準備的人。」

他感謝一眾友師的無私付出，花上私人時間，陪伴他們出席不同的活動，與他們分享自己的人生經驗，從而扶助他們好好成長。由於今天下午天氣惡劣，另一批學員和友師未能如期來到官邸參加活動，他承諾會在稍後時間「補辦」一次，「希望下次天公造美，大家可在官邸花園瞭望處，飽覽到維港美景！」