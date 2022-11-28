七旬婦誤信健身教練可助取回課程費　被多騙逾350萬　教練囚40月

七旬婦多年來在健身中心購下2百萬課程費用，遇上聲稱可助她退款的年輕健身教練，結果反被騙取逾260萬手續費，並被騙刷盡信用卡買4錶予教練。教練後被揭曾騙另一女子逾55萬元。他今(28日)在區域法院承認兩項欺詐罪，法官判刑時指，被告利用其教練身份接觸兩名事主，訛稱可助他們退款等騙兩人逾410萬元，數額龐大，案情非常嚴重，事主可能畢生積蓄也被他騙去，勸被告在獄中好好反省，勿再犯事，判他入獄40個月。



兩名事主合共遭被告騙取逾410萬

被告陳展熙(28歲)，承認2項欺詐罪，指他於2020年10月與2021年1月之間，在九龍灣淘大商場的舒適堡騙取姓馮女事主的4隻手錶及款項約350萬元，另騙一名姓黃女事主55.6萬元。

被告陳展熙在區域法院承認兩項欺詐罪，被判入獄40個月。(資料圖片)

72歲女事主曾在健身中心購200萬課程

案情指72歲姓馮的女事主為舒適堡健身的會員，她於2012至2020年曾花費約200萬港元購買個人訓練課程，她於前年9月認識被告，被告向馮稱可助她取回歷年的退款，並可取得其他移民客戶所放棄的會籍退款，但要馮先支付手續費。

騙逾262萬後再要求買4錶

被告曾5次藉要求馮就退款事宜先繳付手續費及法律費用，馮亦交出262萬港元；被告之後又叫馮刷盡信用卡限額以獲退款，帶馮到錶行買了4隻價值由9.8萬至39.8萬港元的手錶，馮合共被騙去355萬元。去年1月，被告再要馮多付一百多萬元，馮已無錢可付，並直接向舒適堡查詢，始知被告已被解僱。

另一事主亦被騙逾55萬

此外，被告又以助升級及獲退款等手法，哄騙一名28歲姓黃的女會員交出逾42萬港元，又要黃替他買一隻12.8萬元的手錶，黃被騙合共55.6萬港元。

求情稱疫情致財政困境

辯方求情指，被告受疫情影響而收入大減，他與友人合資經營的餐廳亦告失敗，其友人後更因而自殺，他因而背負200萬債，陷經濟困境才犯案。他現已感後悔，並向事主道歉，承諾出獄後會為他的兩名子女努力工作，改過自新。

案件編號：DCCC 857/2021