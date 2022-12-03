學生票選父母打擊說話　「你點解咁蠢？」排次位　最多為呢句傷心

新冠疫情持續影響香港生活，對學生以及家長情緒影響甚大，有機構社在今年10月初至11月中就中小學生及家長情緒問題訪問了2,020人，被問到最讓子女受傷的說話時，高達20%的中學生及15%的小學生選擇「你睇吓人哋幾叻！」，其次為「你點解咁蠢？」和「你唔讀書，將來做乞兒！」，機構指調查顯示香港新生代介意與他人比較時比下去。



調查也有「五大子女讓父母最受傷害的說話」，半數受訪家長表示，子女「知啦知啦，你唔好咁囉嗦」最傷父母心，部份也為「你要我同你講，你識咩？」這句感到氣餒。



最多受訪學生指「你睇吓人哋幾叻！」傷透子女心

自在社在今年10月初至11月中就中小學生及家長情緒問題訪問了2,020人，其中包括356名小四至小六學生，1,180名中學生以及484名家長。

父母有哪些說最傷子女心？高達20%的中學生以及15%的小學生選擇「你睇吓人哋幾叻！」，比排第二位的「你點解咁蠢？」和「你唔讀書，將來做乞兒」，分別多2個及7個百分點，各13%受訪小及中學生選擇。

第三位為「你真冇用！」，分別有11%的中學生以及13%的小學生選擇，略高於揀選「我後悔生你出嚟！」比率。有19%的中學生及16%的小學生不覺得父母曾經以說話傷害自己。

四分一受訪中學生盼父母「信任我，少點囉嗦」

自在社創辦人周華山表示，結果顯示新生代年輕人介意與他人比較時被比下去，但共35%的學生不認為父母曾經傷害自己，顯示親子關係在香港的確有所進步。

受訪小學生最多人渴望父母「給我鼓勵，不是責罵」，佔24%，其次是「欣賞我的付出和努力」；中學生則有略不同，23%盼父母「信任我，少點囉嗦」。

子女一句「知啦知啦，你好煩好囉嗦！」最傷父母心

子女讓父母最受傷的說話方面，高達知啦，你好煩好囉嗦50%父母選擇「知啦！」，比第二位為「關你咩事，唔使你管」（16%）多出兩倍，具憎恨性說話「你做乜要帶我嚟呢個世界？」則只佔6%。

近四成受訪家長冀子女減少上網及遊玩時間

在行動方面共38%家長渴望子女可以減少上網及遊玩時間，渴望主動與父母溝通以及不要對父母講大話佔24%以及15%。周華山指，結果顯示香港父母重視外表行為成果多於溝通，情緒、品格教育仍有待改善。

近兩成受訪學生稱遇困擾時無傾訴對象

調查顯示，少於10%受訪者在遇到情緒困擾時會尋求專業人士傾訴，更有17%小學生以及19%中學生認為自己沒有傾訴對象。

香港大學行為健康教研中心創始總監陳麗雲指，疫情令家長以及子女面對很大的壓力，家長容易把煩躁情緒投射在孩子身上，她建議加強家長的情緒支援，同時增加親子體育活動和大自然活動讓雙方有效抒發情緒。她更建議容許沒有打針的小朋友，能夠參加課外活動，提升身心健康。