疫情．最新｜確診反彈屢創新高　李家超：明年通關有很現實可能性

木港昨日(15日）新增17,080宗新冠病毒確診個案，超出過去七日每日平均新增1.4至1.5萬宗水平，創近九個月單日新高，回覆至3月中水平。會否影響與內地通關進程？



特首李家超昨晚派定心丸，他在Facebook撰文表示，2023年通關「有很現實的可能性」，但之前要先增加入境深圳的「健康驛站」名額，以及調整跨境貨車「點對點」運輸模式安排，按部就班地恢復兩地往來。中國工程院院士鍾南昨日出席講座時稱，「新冠肺炎」名稱原意為重症急性呼吸綜合症，但隨着病死率降低，Omicron變異病毒株致死率已相當於季節型流感。



昨日疫情概要：



- 增17,080宗確診，較昨日個案急升14.8 %。

- 輸入個案831宗，佔整體個案比率4.86%；相比同日16,214名機場入境旅客人數，確診比率則為5.13%，七日平均比率是4.23%

- 新增19名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.178%，整體死亡率略維持在0.48%，累計死亡人數為11,075人。

- 本地XBB個案增1宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增5宗，累計7宗。

- 院舍個案維持高水平，今日間32院舍出現個案， 49名院友及9名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.41，即一名患者傳染約1.5人，有趨向平台期跡象。（港大醫學院圖片）

▼12月14日 安心出行程式撤銷首日食肆情況▼



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▼12月14日 由台灣及外地入境者不再有「黃碼」限制▼



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▼12月14日 旅發局接待約60名東南亞旅遊業界代表親臨香港▼



▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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▼12月14日 澳門防疫抗疫情況▼

