倫敦大學碩士生放棄跨國公司管理層職位　接手豬場推行科學養豬

人吹冷氣有自動調校作用，原來豬仔也有同樣需要，本地豬農「香港家豬」創辦人劉漢傑從外國引入智能控溫系統等設備，結合傳統經驗以及科學原素，以現代化方式提高動物福利及飼養水平，減少用藥外，更無需使用抗生素；又結合豬味濃的黑毛豬，以及精瘦白豬和紅毛豬，培育出香港獨有的「太極豬」。



想出以科學及人道方法飼養，再借用網購平台推展外送服務，現代豬農劉漢傑來頭不小。他於英國倫敦大學學院（University College London, UCL）修讀生物科技碩士，七年前接手豬場前，本是一間跨國公司的管理層，那年他34歲時，因抵受不住寫字樓朝九晚五枯燥工作而決定轉跑道。



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到訪丹麥等地參考養豬模式 將科學融入豬場

本地豬農「香港家豬」在香港有四個豬場，每個都配有現代化的設備，以確保可以提供最舒適的環境，讓豬隻可以健康長大。創辦人劉漢傑於英國倫敦大學學院修讀生物科技碩士畢業，在入學時已經下定決心要將科學融入他的豬場中。

為將養豬的生意扭轉成現代化企業，劉漢傑到訪丹麥等歐洲國家參考他們的養豬模式，當中就包括了智能控溫的技術，利用電腦控制豬場內的溫度，讓豬隻有最舒適的環境去成長，同時亦能避免因為溫差生病。

餵食方面亦落足功夫，就像人有營養師負責平衡汲取的營養，豬場的飼料都是由專人調配，並由機器監測豬隻的進食及飲水量，出現異常時會馬上有獸醫特別照料，讓豬隻可以最天然的方式健康成長，從而減少用藥，更無需要用到抗生素。

養豬唔淨係講傳統同經驗，一定要有好多科學原素喺入面，要用啲現代化方法，去將動物福利同養殖水平提高。 「香港家豬」創辦人劉漢傑

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培育香港獨有「太極豬」 結合毛豬、精瘦白豬及紅毛豬

香港人對飲食有要求，隨了要求美味外，亦追求健康，就算受人追捧的黑毛豬亦會被指太肥，為滿足高要求的香港人劉漢傑投放資源去培育豬種，最後培育出結合了豬味濃的黑毛豬、精瘦的白豬及紅毛豬的肉色的「太極豬」來迎合香港人的口味，在最大限度上同時滿足美味及對健康的追求。

34歲辭職管理層變身豬農 無懼「夕陽行業」毅然入行

香港大部份的豬農都是繼承家業，而劉漢傑本來則是一間跨國公司的管理層，在34歲時因抵受不住寫字樓的朝九晚五枯燥生活而毅然轉行，從一位打算退休的朋友處，接手他的豬場。他說不但沒有不適應，反而更喜歡豬農照顧動物的工作。

做豬農咗七年唔會話行入個農場想死，但如果做七年都仲坐喺寫字樓張枱，（我）就會想死。 「香港家豬」創辦人劉漢傑

在香港，農業是其中一個被稱為「夕陽行業」的行業之一，但劉漢傑並未後悔入行，亦從未考慮要到外國發展，即使身邊不少朋友都已移民，但認為始終是香港人最「同聲同氣」，加上始終喜愛香港所以不打算離開。另外，雖然舊式農業較難吸引年輕一代入行，但劉漢傑認為發展現代化農業可提高吸引力，加上大學亦有獸醫學院，期待未來會有更多對農業有認識的獸醫畢業行會入行。

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疫情看準外送市場：會係一個新趨勢

劉漢傑認為香港對新鮮食品市場需求大，加上香港人都很支持本地食材，除非香港人不再食本地豬，否則仍然有市場。劉漢傑指香港現時每日屠宰約200至300隻本地活豬，而「香港家豬」每日就提供20至30隻活豬到屠房屠宰，佔約一成。

疫情之下百業蕭條，劉漢傑則在外賣熱潮中看見了外送食材的市場，他指起初嘗試自行安排外送，但發現運送成本等太貴，最後於去年8月加入外送平台戶戶送，而直到年尾短短半年內，外送平台的訂單增加了近四倍。他認為生活百貨的外送欥一個新的趨勢，亦會是將來的生活模式。

疫情個個唔出街、home office，安心出行公公婆婆又入唔到街市，但手機買到新鮮豬肉，仲好過請工人。 「香港家豬」創辦人劉漢傑

戶戶送香港區戶戶超市及生活百貨總監王林世雯補充指，生活百貨的訂單在疫情時增長最快，不過亦見到去年疫情平穩後都能夠維持到增長，而且每月生活百貨所用的消費更高，反映市民正日發展一個網購百貨的新生活習慣。