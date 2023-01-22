農曆新年｜陳茂波帶副司長局長入屯門派年糕派福袋　有意外收穫

農曆新年年初一（21日）高官落區探訪弱勢社群。財政司司長陳茂波及財政司副司長黃偉綸今日（21日）帶領五名局長走入屯門友愛邨，探訪居於邨內的長者和少數族裔家庭，向他們送上賀年年糕及福袋。



房屋局局長何永賢提到他們探望了三戶雙老家庭，有伯伯反過來向他們派利市表達祝福，是歷來探訪活動中少見有意外收穫。



（左二起）教育局局長蔡若蓮、發展局局長甯漢豪、財政司副司長黃偉綸、財政司司長陳茂波、境及生態局局長謝展寰、房屋局局長何永賢及署理財經事務及庫務局局長陳浩濂，年初一走入屯門友愛邨派禮。(發展局Facebook圖片）

兵分兩路探訪屯門友愛邨長者和少數族裔家庭

陳茂波及黃偉綸今日聯同五位局長派禮，陳茂波與發展局局長甯漢豪和環境及生態局局長謝展寰組成小隊，而黃偉綸則與房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮和署理財經事務及庫務局局長陳浩濂組成另一隊，分頭探訪居於屯門友愛邨的長者和少數族裔家庭。

發展局表示，探訪期間大家閒話家常，笑語盈盈，老人家分享他們的養生之道，包括早上喝一杯暖水、多散步、多上茶樓與街坊朋友共聚、多做令自己開心的事包括扮靚；少數族裔家庭則分享他們在香港的生活情況及他們家鄉的過年傳統。局長甯漢豪展望新一年，將多管齊下的造地及城市發展策略落到實處，令土地發展工作真正能做到「提量、提速、提效、提質」，以提供足夠土地應對住屋和其他社區需求及支持香港的持續發展。

另一局長蔡若蓮表示，今早向長者和少數族裔家庭送上賀年福袋，表達心意和祝福，一同感受節日的歡欣。

+ 2

何永賢、蔡若蓮獲伯伯讚Beautiful兼派利市

房屋局局長何永賢則表示，剛到步就感受到街坊的熱情，在樓上看到他們的居民，就探出頭來向他們打招呼。他們小隊去探了三戶雙老家庭，長者把他們當作自己人，入屋時招呼吃糖果，閒話家常，分享兒孫樂事和屋邨生活點滴，「其中有一戶伯伯更以英文大讚我和蔡局長『Beautiful』（美麗），而其他年輕的同事就「Very Beautiful」（很美麗），「真是令我們樂透！」

何永賢表示，向來探訪都是官員一方向街坊送點小禮物，但今次卻是伯伯反過來向他們派利市表達祝福，「我們亦有派回利是給伯伯的孫仔孫女，希望將熱鬧傳遞予更多人。」