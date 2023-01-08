蕭澤頤自評工作表現60分　自稱並非稱職丈夫及爸爸

近年警隊面對不同挑戰，除了疫情下添加的工作，仍需修補反修例示威後的警民關係，並要處理原本的恆常工作。警務處處長蕭澤頤上任至今約一年半，他於港台節目被問到如何評價自己的表現時，形容是中規中矩，會給予自己60分，認為有不少工作可做得更好，又指現時缺乏5,000名警力，一直思考如何令警員有足夠支援。

除了提到自身表現及工作，蕭澤頤亦談及家人。他坦言並非稱職的丈夫及爸爸，經常醉心於工作，可以一周工作七天。他提到曾有一起工作的女同事指：「我係你老婆一早同你離婚！」他感激妻子非常稱職，因此才可無後顧之憂工作。



警務處處長蕭澤頤（資料圖片／盧翊銘攝）

蕭澤頤接受港台節目《舊日的足跡》訪問，指受到同為警員的父親影響，因此從小「我的志願」便是成為警員，喜歡維持治安，最初在慈雲山執勤，放工後亦會獨自巡查後巷，視察會否出現賊人。

近年香港有不少電話騙案，警方於紅隧外掛上「你今日畀人呃咗未？」的廣告。蕭澤頤表示，有一天進入隧道前，當日正在下雨，原本正聆聽有關世界盃的新聞，但突然聽到小心天雨路滑的廣播。他笑言，當時感到被打擾，但亦靈機一觸，使用植入式防騙廣告，形容「你想唔聽我都要你聽」。

警方於紅隧口設置防騙廣告（警務處Facebook）

蕭澤頤又指，已與電訊商設立專責小組，研究攔截騙案電話，例如攔截曾行騙的號碼；如來電是海外電話，亦會加以提醒可能涉及騙案。另外，他指戲院亦會加入防騙廣告，已有院線參與，希望仿傚影星任達華的嚴禁盜錄廣告。

自評60分 仍有改善空間

問到如何評價自身工作，蕭澤頤形容中規中矩，會給予自己60分，仍然有空間改進。至於工作上最頭痛之處，他表示，近年人手短缺，大約有2.7萬警力，仍缺約5,000人，一直思考如何令同事有足夠支援，希望「do more with less」。他又指，經歷三年前的社會運動後，亦要與部份對警隊有意見的市民「reconnect」，近期已見到情況有改善。

要自己評價自己比較困難啊，如果你真係要我評價，我會話中規中矩，60分啦，我永遠覺得有好多嘢可以再做好啲嘅。 警務處處長蕭澤頤

醉心工作 自稱不稱職丈夫

訪問尾段亦談及家人，蕭澤頤坦言：「好老實講，我唔係一個稱職嘅丈夫，唔係一個稱職嘅爸爸」。他解釋，一直熱愛警察工作，每周可工作七天，過去30多年一直如是，有女同事曾指：「如果我係你老婆一早同你離婚！」

由我加入警隊到現今呢，我嘅工作模式基本上無變，即係好enjoy份工，我可以真係一個禮拜做七日。 警務處處長蕭澤頤

蕭澤頤笑言，被妻子寵壞，「講笑咁講，其實係佢縱壞咗我，因為佢無詐型啊嘛，無詐型我咪繼續咁樣放肆去做囉！」他承認並不稱職，更自嘲指「我都覺得幾過份」，但感激太太非常稱職，「可以照顧家中大大小小的事，唔使我憂心，我可以好集中工作」。

感激妻子 點唱《有了你》

至於兩名孩子，蕭同樣坦言，並未有太多溝通，暫時未見有太大興趣擔任警員。在節目結束時，他表示希望有「追求有回憶嘅人生」，與同袍處理案件，齊上齊落，至今有不少回憶；到退休後則冀有「陪屋企人嘅人生」，可以有更多時間與家共聚。他最後為太太點唱陳百強的《有了你》，「多謝佢多年嚟照顧兩個小朋友、照顧屋企，令到我可以無後顧之憂，專心喺我嘅工作」。