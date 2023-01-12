疫情．1.12｜新增9208宗確診　連續三日少於一萬宗　多74患者離世

政府及港鐵今日（12日）公布高鐵香港段1月15日開通的售票安排及班次資料。運輸及物流局局長林世雄表示，高鐵復運初期，北行及南行車票共每日一萬張，即北行及南行各五千張，乘客不需預約過關名額，在現有6萬個過關配額之上。



本港疫情進一步回落，衞生防護中心公布新增8916宗本地感染個案及292宗輸入個案，共9208宗確診，為連續三日少於一萬宗，同時再多74名患者離世。



今日疫情概要：



-增9,208宗確診，連續三日維持在一萬宗以下，較昨日下跌近0.77%。

-輸入個案292宗，佔整體個案比率3.17%；相比同日23,273機場入境旅客人次，確診比率則為1.25%，七日平均比率是1.33%。

-新增74名患者死亡，7日平均死亡率為0.530%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,622人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括2宗XBB累計共178宗，BF.7多1宗共31宗，BQ1.1多3宗累計204宗。

▼廣深港高鐵香港段西九龍站往各站車費▼



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▼1月11日 警務處、入境處、海關、港鐵在西九龍站進行演練▼



【16:45】政府今日（12日）公布，西貢區、沙田區及北區等地住宅，涉及翠嶺峰、愉田苑、華心邨等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:35】考慮到近日香港市民接種新冠疫苗的需求增加，私營醫療機構亦陸續提供自費疫苗接種服務，政府今日（12日）公布在政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃（政府接種計劃）下，由下周一（16日）起，非香港居民將一律不獲提供免費接種。非香港居民如有需要，可經提供自費疫苗接種服務的私營醫療機構接種新冠疫苗。

【14:19】廣深港高鐵香港段周日（15日）恢復營運，復運後高鐵車票將全面電子化，今午12時可在12306網、手機應用程式或指定旅行社購票，而港鐵的高鐵網站將無法再買票，西九龍站今日下午2時起亦會開放售票。

《香港01》記者今午12時實測以12306網購票，過程中困難重重，至少遇到4大阻礙，難度堪比搶演唱會飛，當中一大難關為香港手機號碼或無法與該網站驗證，最終要使用內地手機號碼認證，才成功出票。

【13:22】停運近3年的高鐵香港段將於下周日(15日)復運，網上售票系統12306網站於今天中午12時開售，西九龍站櫃位及自助售票機則於下午2時起運作。記者現場所見，不少市民於車票開售前，趕赴現場，截至中午12時許，已有逾50人在西九龍站外排隊。排首位的林太指，擔心網絡大塞車，認為現場購票較為安心，今早8時許已抵達。

▼1月12日 高鐵1月15日復運今午西九站開放售票▼



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【11:53】造價達864億元的廣深港高鐵香港段將在1月15日恢復營運，並會新增三個短途站，包括東莞南、東莞站及廣洲東站。港鐵今（12日）表示，高鐵車票已全面電子化，今午12時可在12306網、手機應用程式或指定旅行社購票，原來港鐵的高鐵網站將無法再買票，西九龍站今日下午2時起會開放賣飛。

新安排下，港人坐高鐵北上，若想網上購票，則必須使用內地「中國鐵路12306網站」。不過，記者實測數次，無法使用Google轄下Gmail收到驗證電郵，須使用其他電郵。《香港01》整合資料，一文看清註冊方法。

【11:00】港鐵公司總經理（市務及客戶體驗）梁靜雯表示，西九龍站已全面清潔消毒，有清潔機械人及定時以1:49漂白水消毒設備定時消毒。她提醒，高鐵乘客須全程戴口罩，但禁止帶含酒精消毒劑或消毒噴霧,，她呼籲不要帶有酒精搓手液,，可帶消毒濕紙巾。

【10:50】港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，高鐵復運新增三個短途站,，包括東莞南、東莞站及廣洲東，新加站點後，可到內地61個站點。楊美珍表示，高鐵今天中午12點起透過12306網、手機APP及指定旅行社代表售票，西九龍車站下午二時重開，同時開始售票。

▼1月12日 林世雄與港鐵代表講解高鐵復運初期安排▼



【10:17】至於南韓及日本對本港航班及旅客限制，林世雄表示，已與對方溝通表達對相關限制是不合理，雙方正跟進，希望可以撤銷。

【10:15】林世雄表示，短途在15號復運後，會檢視九龍站運作情況，無暫時的時間表，承諾會檢視運作，會繼續與內地各單位就長途復運商討。以往去到廣州南和深圳北，主要原因是省內站頭好重要，因為他們是一個內地高鐵樞杻站，駁到深北和廣南對西九龍站有大吸引力，廣州東是傳統繁華商業區， 以往紅磡去廣州東，,高鐵開通後如能駁到廣州東是好事, 現時做到了，盼這服務受市民歡迎。

【10:00】運輸及物流局局長林世雄表示，高鐵復運初期，北行及南行車票共每日一萬張，即北行及南行各五千張，乘客不需預約過關名額，在現有6萬個過關配額之上。

【09:34】停擺三年，斥資約864億元興建的廣深港高鐵將於下周日（15日）重開。中國國家鐵路集團今早（12日）表示，據了解高鐵香港段的車票將於今日中午12時預售，旅客可通過12306網站、車站售票窗口、代售點、自動售票機等多種方式購票。另外，高鐵香港段將每日開38.5對車，香港西九龍至廣州南8對、至廣州東6對、至深圳北10.5對、至福田14對。中鐵集團指，鐵路部門將根據客流，適時調整跨境鐵路方案，持續推進跨境鐵路運輸有序恢復。

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼



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▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼



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▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼



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▼1月9日 福田高鐵站人流稀少▼



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▼1月9日 深圳福田來港簽註辦理大廳擠滿申請者▼



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▼「通關5件事」各步驟小貼士▼



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▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.7442，回落至1以下，但速度放慢。（港大醫學院圖片）

【07:00】香港與內地本周日（8日）終於通關，2月15日全港小學及幼稚園將全面恢復全日面授課，然而跨境學童所面臨的不便卻仍未解決。深圳市民梅先生的長子今年10歲，在香港出生，現在粉嶺一間小學就讀小學四年班。自2020年初封關之後，梅先生的兒子便在深圳的家中上網課，不僅眼睛開始近視，亦因缺乏集體生活而不懂如何與同齡人相處。他希望兒子可回到香港繼續接受教育，盼政府能簡化過關程序，以快測結果代替核酸測試，或豁免近日確診過的跨境學童測試要求，便利跨境學童。

▼海關製作旅客過關小錦囊▼

