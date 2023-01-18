洗米華囚18年｜審訊金句多　被問電投稱：我不賭錢　賭枱嘢唔太識

澳門商人、太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」），被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，今日（18日）被判囚18年。自審訊以來，周焯華屢次親自出庭作證，一言一語成為社會焦點，回顧案件資料，重溫洗米華審訊中的「金句」。



▼周焯華289項控罪▼



．1項創立及領導犯罪集團罪



．229項在許可地方內不法經營賭博罪



．57項相當巨額詐騙罪



．1項不法經營賭博罪



．1項加重清洗黑錢罪



▼2021年11月26日 澳門司警拘捕11名嫌犯 涉及不法經營賭博及清洗黑錢罪案件▼



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▼2021年11月27日 周焯華被澳門司警拘捕▼



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案件追溯至兩年前，內地浙江溫州檢察院前年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕周焯華，澳門司警翌日拘捕洗米華及同案共11人。澳門檢察院指，警方早於之前一年多，初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法經營賭博的證據，並對該團伙立案偵查，顯示該團伙涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」，吸引內地居民為主要客源，進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，透過地下錢莊，轉移不法所得。

洗米華等人經超過14小時偵訊後，澳門檢察院指，考慮犯罪的嚴重性質，尤其考慮該等犯罪對澳門博彩業的合法經營和對澳門金融秩序的穩定產生嚴重影響和衝擊，為防止相關嫌犯逃脫，包括洗米華之內的5名嫌犯需羈押。

同年11月30日，太陽城宣布全線賭廳暫停運作，網站亦無法瀏覽。由於涉及有貴賓廳停業，有相應架構調整，太陽城集團同日停牌。周焯華亦於12月1日辭任太陽城集團主席及執行董事。

案件原定排期於去年9月2日開審，惟涉案21名被告中，有11人缺席聆訊，法院宣布將案件押後至9月19日續審。周焯華兒子周柏豪當日現身，他庭後透露，曾到監獄探望父親，對方狀況不俗。

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

我不賭錢，賭枱嘢唔太識。 「洗米華」周焯華

一、案件於去年9月19日再度開庭，周焯華的妻子陳慧玲到場輪候旁聽。訴訟書顯示，周焯華涉嫌於2013年3月至2021年3月期間，觸犯共289項罪名，包括1項創立及領導犯罪集團罪、229項在許可地方內不法經營賭博罪、57項相當巨額詐騙罪、一項不法經營賭博罪及一項加重清洗黑錢罪，在6間博企娛樂場經營「賭底面」的賭資達8,237.74億港元，至少賺取215.21億港元的不正當利益，導致特區政府損失82.6億港元博彩稅。

澳媒報道，周焯華在庭上否認經營賭底面公司和洗黑錢，又指知悉賭底面公司的存在，但對相關運作程序並不知情，而電投等業務均在菲律賓境內開展，並獲當地政府容許。有關清洗黑錢的指控，周焯華被指利用賭客在內地的資產，用於歸還賭底面債務，他對此回應稱是認為相關業務有投資價值，強調是融資且程序合法。

周焯華又指，太陽城疫情前多年來分紅理想，強調賭底面並非公司業務，被問及電投的實際操作時回應：「我不賭錢，賭枱嘢唔太識。」

只是靠一個Excel報表就可指控229項罪名。 「洗米華」周焯華

二、周焯華涉曾於審訊期間主動要求發言反駁司警證人的作，稱2013年起自己沒有分過任何「賭底面」的收益，也沒參與過任何「賭底面」活動，質疑警方用以核對「賭底面」的證據是來自同一來源，對於控方出示的報表，他認為無法考慮的數據真確性，質疑「拿不到賭場的比對，只是靠一個Excel報表就可指控229項罪名。」

我唔知道點解會變成犯罪集團或者黑社會。 「洗米華」周焯華

三、洗米華於去年12月結案陳詞階段，曾提在庭上表示對於被控犯罪集團罪感到非常無奈及不解，直言：「我唔知道點解會變成犯罪集團或者黑社會」，稱太陽城全球都未涉及刑事案件，亦未有人命傷亡及及財物損失，也沒有於內地推廣賭博，強調一直奉公守法，員工都是有學歷、水平高，甚至屬專業人士。他當時於庭上向受牽涉的員工及其家人致歉。