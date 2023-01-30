日本航班限制｜快運再取消航班　涉2.17至3.2東京沖繩大阪班次

撰文：何瑞芬
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香港快運（HK Express）今日（30日）宣布，因日本當局續限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，快運目前每周只能營運74班航班前往日本，較原本2月獲批的89班次少15班，故2月17日至3月2日部份航班班次將取消，涉及來往香港至沖繩、大阪、東京羽田及成田班次。

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香港快運表示，由於受到當局限制而未能營運前往日本的航班，將會取消下列由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班（包括日本出發回程的航班）：

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩
航班編號：UO820
日期：2023年2月18日、20日、22日、25日、27日
2023年3月1日

目的地：大阪-關西
航班編號：UO688
日期：2023年2月17日、24日

目的地：東京-羽田
航班編號：UO622
日期：2023年2月17日至3月2日

目的地：東京-成田
航班編號：UO646
日期：2023年2月18日、21日、23日、25日、28日
2023年3月2日

航班編號：UO650
2023年2月22日
2023年3月1日

香港快運。（資料圖片）

由日本出發往香港之航班：

出發地：沖繩
航班編號：UO821
日期：2023年2月18日、20日、22日、25日、27日
2023年3月1日

出發地：大阪-關西
航班編號：UO689
日期：2023年2月17日、24日

出發地：東京-羽田
航班編號：UO623
日期：2023年2月17日至3月2日

出發地：東京-成田
航班編號：UO647
日期：2023年2月18日、21日、23日、25日、28日
2023年3月2日

航班編號：UO651
日期：2023年2月22日
2023年3月1日

快運稱，受影響旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間
•需受機位供應限制
•免費更改*
•無需支付票價差額*
•相關申請必須於原定出發日或之前遞交
•必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：訂單全額退款（適用於單程或來回程航班均取消之受影響顧客）-
•退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

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若旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2023年2月17日至2023年3月2日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

•選項1：更改原定目的地之出發日期／時間
•需受機位供應限制
•免費更改*
•無需支付票價差額*
•相關申請必須於原定出發日或之前遞交
•必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：退還已繳付之費用
•退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

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香港快運（HK Express）取消哪些香港出發往日本之航班？

香港快運（HK Express）30日宣布，因日本當局續限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，部份航班班次將取消，受影響航班名單請看

受影響旅客會有什麼安排?

快運稱，受影響旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供安排，安排選項請看。

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